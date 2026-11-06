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Главная » Жизнь » Общество

Когда начнется отопительный сезон в Одессе: названа дата

10:56 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Когда начнется отопительный сезон в Одессе: названа дата Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Одессе отопительный сезон начнется в понедельник, 9 ноября. В то же время подключение жилых домов к теплу будет происходить постепенно и продлится около двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесского городского совета.

По словам первого заместителя Одесского городского головы Александра Филатова, сначала в городе запустят небольшие объекты теплоснабжения и начнут подавать тепло в учреждения социальной сферы: школы, детские сады и медицинские учреждения. На этот этап ориентировочно понадобится неделя.

С 16 ноября планируется запуск крупных объектов теплоснабжения. Основная часть жилых домов в Одессе должна получить тепло 18-20 ноября.

Таким образом, в течение двух недель система теплоснабжения города должна полностью заработать.

Что нужно для подключения домов к отоплению

В городском совете обратили внимание управляющих домов на необходимость оформить акты готовности внутридомовых систем к отопительному сезону.

ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и управляющие компании, еще не предоставившие такие документы, должны сделать это как можно быстрее.

Жителям рекомендуют уточнить у своих управляющих компаній, оформлен ли акт готовности. Это необходимое условие для своевременного подключения дома к теплоснабжению.

Напомним, в Украине продолжается запуск отопительного сезона. В частности, 2 ноября жилые дома начали подключать к теплу в Киеве, Черкассах, Черновцах, Полтаве, Запорожье, Ивано-Франковске и Ирпене. Из-за поэтапного запуска подача тепла во все дома могла продолжаться несколько дней.

1 ноября отопление для населения стали включать в Виннице и Славянске. До этого теплоноситель начали подавать в жилые дома Тернополя, Хмельницкого и Львова.

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