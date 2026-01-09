Коли не можна отримати водійське посвідчення поштою? У МВС дали відповідь

У чому суть шахрайства

Зловмисники запевняють, що посвідчення буде "офіційним" і нібито з’явиться в реєстрах, Кабінеті водія та "Дія". Для цього просять гроші та персональні дані.

Далі схема виглядає так:

обіцяють легальне водійське "через знайомих" у сервісному центрі МВС;

просять додаткові кошти за "внесення даних у реєстр" або "прискорення процедури";

надсилають нібито готовий документ поштою;

після цього зв’язок із продавцем зникає.

Як насправді видають перші права

У МВС наголошують, що перше посвідчення водія терміном на 2 роки не надсилається поштою.

Документ видається лише особисто у сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту - під підпис і з пред’явленням паспорта. Права не можуть отримати родичі чи хтось інший за довіреністю. Ця вимога передбачена пунктом 23 постанови Кабміну №340.

Коли водійське все ж можуть надіслати поштою

Поштова доставка можлива лише у разі обміну або відновлення посвідчення, якщо воно:

вже видавалося раніше;

відображається у Кабінеті водія та в "Дії".

Відповідальність за фальшиві документи

У МВС застерігають: за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 358 ККУ - штраф, арешт або обмеження волі.

Якщо стали жертвою шахрайства - подайте електронне звернення до Кіберполіції. Також можна отримати консультації щодо послуг сервісних центрів МВС за телефоном: (044) 290-19-88. Офіційна інформація про отримання першого посвідчення є на сайті ГСЦ МВС у розділі "Послуги".

У МВС наголошують: будь-які "альтернативні" способи отримання першого водійського - це шахрайство.