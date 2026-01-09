RU

Когда нельзя получить водительское удостоверение по почте? В МВД дали ответ

Фото: Водительское удостоверение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В соцсетях активизировались мошенники, которые предлагают заказать первое водительское удостоверение онлайн и получить его по почте. На самом деле это обман - вместо легального документа люди получают фальшивку без юридической силы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

В чем суть мошенничества

Злоумышленники уверяют, что удостоверение будет "официальным" и якобы появится в реестрах, Кабинете водителя и "Дія". Для этого просят деньги и персональные данные.

Далее схема выглядит так:

  • обещают легальное водительское "через знакомых" в сервисном центре МВД;
  • просят дополнительные средства за "внесение данных в реестр" или "ускорение процедуры";
  • присылают якобы готовый документ по почте;
  • после этого связь с продавцом исчезает.

Как на самом деле выдают первые права

В МВД отмечают, что первое водительское удостоверение сроком на 2 года не отправляется по почте.

Документ выдается только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи практического экзамена - под подпись и с предъявлением паспорта. Права не могут получить родственники или кто-то другой по доверенности. Это требование предусмотрено пунктом 23 постановления Кабмина №340.

Когда водительское все же могут прислать по почте

Почтовая доставка возможна только в случае обмена или восстановления удостоверения, если оно:

  • уже выдавалось ранее;
  • отображается в Кабинете водителя и в "Дії".

Ответственность за фальшивые документы

В МВД предостерегают: за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ч. 4 ст. 358 УКУ - штраф, арест или ограничение свободы.

Если стали жертвой мошенничества - подайте электронное обращение в Киберполицию. Также можно получить консультации по услугам сервисных центров МВД по телефону: (044) 290-19-88. Официальная информация о получении первого удостоверения есть на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".

В МВД отмечают: любые "альтернативные" способы получения первого водительского - это мошенничество.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют ввести онлайн-сдачу теоретического экзамена на водительские права. Для этого хотят использовать технологии искусственного интеллекта, которые будут контролировать поведение человека во время тестирования.

Также мы рассказывали о разоблачении схемы продажи поддельных водительских удостоверений, которую организовал бывший милиционер из Черновицкой области. По данным ГБР, он через интернет искал клиентов, а фальшивые документы изготавливал его сообщник.

