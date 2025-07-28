Когда Маковея в Украине по новому календарю: точная дата

Уже на этой неделе украинцы будут отмечать важный православный праздник - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, установленный в честь Спасителя. В народе он получил название Маковея, а также "первый" или Медовый Спас.

Подробнее о том, когда именно праздновать Маковея в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

На какую дату приходится праздник Маковея и что делают в этот день

После того как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла со "старого" (юлианского), на "новый" (новоюлианский) церковный календарь, даты всех непереходных или же "неподвижных" праздников сместились на 13 дней раньше.

Из-за этого изменил свою дату и праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, посвященный Спасителю.

В народной традиции этот день получил название Маковея, "первый" (учитывая очередность в календаре), Медовый Спас или же Спас на воде.

Считается, что это связано с давней традицией приносить в храм на этот праздник мед, мак, а также другие плоды, которые созревают в это время, - в благодарность Богу за благословение урожаем.

Ранее (по "старому" стилю) праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня приходился на 14 августа. Следовательно, по новому церковному календарю верующие будут отмечать его в пятницу, 1 августа.

В этом году праздник Маковея украинцы будут отмечать 1 августа (скриншот: pomisna.info)

В этот день украинцы посещают храмы, где освящают мед (нового урожая), мак, воду, а также специально составленные букеты из полевых цветов (чаще всего - с добавлением созревших маковых головок) - "маковейчики".

"В молитве на освящение плодов звучат просьбы за здоровье тех, кто работал возле них", - объяснили ранее в пресс-службе ПЦУ.

В народной традиции на праздник Маковея принято печь маковые пироги и готовить другие блюда с добавлением мака или меда.

Стоит отметить также, что с этого дня начинается третий в году (после Великого и Петрова) многодневный пост - Успенский (который завершается 14 августа - в день предпразднства Успения Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии).