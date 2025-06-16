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Не лише про їжу чи обмеження: ПЦУ пояснила, навіщо потрібен Петрів піст сьогодні

Понеділок 16 червня 2025 15:12
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Не лише про їжу чи обмеження: ПЦУ пояснила, навіщо потрібен Петрів піст сьогодні Сьогодні розпочався багатоденний Петрів піст (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У Православній Церкві України нагадали, що сьогодні, 16 червня, розпочався один із багатоденних постів, який називають також Апостольським. При цьому важливим він є не лише через обмеження в їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чому Петрів піст називають також Апостольським

Українцям розповіли, що інша назва Петрового посту - Апостольський - пояснюється тим:

  • що він відомий ще з апостольських часів;
  • що він встановлений на згадку про те, як святі апостоли (найближчі учні Христові) прийнявши дари Святого Духа в день П'ятидесятниці, "у пості та молитві готувалися до всесвітньої проповіді Євангелія".

Про цей піст згадується навіть у давній пам'ятці християнської писемності під назвою "Апостольські постанови" - збірці правил, яка була укладена в перші віки християнства.

Скільки триває і коли завершується Петрів піст

Петрів піст завжди розпочинається у понеділок - через тиждень після свята Трійці (П'ятдесятниці).

"Відсвяткувавши П'ятдесятницю, святкуйте одну седмицю; а після неї одну седмицю постіть; бо справедливо, щоби ви і веселилися про дар Божий і постили після послаблення", - зазначається в "Апостольськх постановах".

Саме тому, згідно з інформацією ПЦУ, Петрів піст розпочинається через тиждень після П'ятдесятниці.

Не лише про їжу чи обмеження: ПЦУ пояснила, навіщо потрібен Петрів піст сьогодніЦього року Петрів піст почався 16 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Тим часом завершується цей багатоденний піст у день вшанування пам'яті святих першоверховних апостолів Петра та Павла.

Згідно з новоюліанським церковним календарем (яким послуговується нині ПЦУ), йдеться про 29 червня 2025 року.

"Отже, цьогорічний Петрів піст триватиме впродовж двох тижнів", - уточнили у Церкві.

Не лише про їжу чи обмеження: ПЦУ пояснила, навіщо потрібен Петрів піст сьогодніПетра та Павла вшановуватимуть у неділю, 29 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чим важливий Петрів піст і які обмеження накладає

У ПЦУ повідомили, що обмеження в їжі (подвиг Петрового посту) є менш суворими, аніж, наприклад, на Великий піст.

У цей період віряни не вживають:

  • м'ясних страв;
  • молочних страв.

А от рибу можна їсти у всі дні, крім середи та п'ятниці.

"Водночас слід пам'ятати, що головна складова посту - духовна", - зауважили у ПЦУ.

Так, йдеться про:

  • милосердя;
  • жертовність;
  • підтримку моральну;
  • підтримку матеріальну;
  • підтримку психологічну.

"Всіх, хто цього потребує, всіх, хто поруч і разом з нами переживає трагедію війни", - нагадали у ПЦУ слова Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.

Наголошується, що у цей час особливо важливо: "поділитися, підтримати, розрадити, врятувати, допомогти, зробити, задонатити, захистити, прихистити".

"Нині - це той піст, який потрібен і нам самим, і нашим ближнім... Нехай Господь благословить всіх нас терпінням і силами, аби в міру можливого кожен на своєму місці наближав омріяну нами велику українську перемогу та йшов шляхом правди і вдосконалення. Слава Ісусу Христу", - підсумували у ПЦУ.

Не лише про їжу чи обмеження: ПЦУ пояснила, навіщо потрібен Петрів піст сьогодніНе лише про їжу чи обмеження: ПЦУ пояснила, навіщо потрібен Петрів піст сьогодніПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше у Православній Церкві України розповіли, чим важливий День Святого Духа та пояснили, чому видимими образами Святого Духа є голуб і вогненні язики.

Крім того, у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Читайте також про найважливіші для вірян дні впродовж літнього сезону 2025 року - які церковні свята українці відзначатимуть у червні, липні та серпні.

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