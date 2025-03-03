У ПЦУ розповіли про головне, чого ніяк не можна робити під час Великого посту
У Православній Церкві України нагадали, що сьогодні, 3 березня, розпочався Великий пост. Він триватиме впродовж семи тижнів - 48 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
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Для чого потрібен Великий піст
"Нехай Господь благословить всіх нас на добрий шлях корисної духовної подорожі до найвеличнішого свята - Світлого Христового Воскресіння! І сьогодні ми розпочали цю особливу подорож Великим постом, яка триватиме протягом семи тижнів, або 48 днів", - написали у ПЦУ.
Зазначається, що:
- перші шість тижнів Великого посту називають Святою Чотиридесятницею;
- останню седмицю - Страсною (а кожен її день - Великим).
"Цей піст - найважливіший і найбільш давній з усіх багатоденних, він є встановленим для всіх: і ченців, і мирян", - розповіли українцям.
Водночас уточнюється, що піст "не є повинністю чи покаранням, його слід розуміти як спасительний засіб, як певну допомогу, підтримку, ліки для кожної людської душі".
У ПЦУ навели слова преподобного Ісаака Сиріна, який називав піст "зброєю, підготовленою Богом".
"Піст - колісниця, що виводить на небо. Піст - мати здоров'я", - навчав преподобний Єфрем Сирін.
Тим часом святитель Іоан Золотоустий говорив так: "Люблю піст, тому що він - мати смирення і джерело всякої мудрості".
"Піст - сторож послухові, полегшення сну, здоров'я для тіла і ворота раю", - зауважував преподобний Іоан Ліствичник.
У ПЦУ додали, що піст не зводиться лише до обмежень у їжі чи інших формальних речей. Натомість він "має бути наповнений сенсом, змістом, добрими ділами".
"Не вживання тієї чи іншої їжі є засобом допоміжним, а не визначальним - бо ми постуємо тілом, щоби було легше постувати душі", - пояснили українцям.
Головне, чого не повинно бути під час посту
У ПЦУ розповіли, що:
- піст є випробуванням для нашої волі;
- його дотримання її загартовує та зміцнює.
"Навчившись стримувати себе у бажаннях тіла, у життєвих звичках - ми навчимося володіти нашою волею, стримувати себе від пристрастей, долати спокуси", - вважають представники Церкви.
Громадянам пояснюють, що піст потрібен не Богові - він потрібен нам.
"Він дозволяє замислитись, що важливіше, а що другорядне, навчає ставити духовне вище матеріального", - уточнили у ПЦУ.
При цьому головне, чого не повинно бути під час посту - це лицемірства.
"Саме від цього застерігає нас Господь, коли говорить: "Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони", - зауважили у дописі.
Українцям розповіли, що "деякі люди постують ззовні, але внутрішньо їх поїдає гріх":
- вони зневажають;
- ображають;
- кривдять своїх ближніх;
- злість і пристрасті панують в їхньому серці.
"Тому зазвичай найважче дотримуватися посту духовного, який полягає в молитві, стриманості, помірності, чистоті помислів, жертовності, добрих ділах, милосерді, любові. Та в покаянні задля виправлення в першу чергу самих себе", - вважають у Православній Церкві.
Насамкінець зазначається, що у час війни постування може допомогти:
- зміцнитися;
- позбутися зайвих переживань;
- збільшити самовіддачу;
- укріпити наші внутрішні, духовні сили.
"Щоби й надалі боротися зі злом і рухатись вперед - з Богом, до перемоги", - підсумували у ПЦУ.
Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні обмеження у період Великого посту згідно з традиціями та віруваннями, а також від споживання якої їжі варто утримуватись.
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