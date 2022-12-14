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Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА

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Україна, Середа 14 грудня 2022 16:21
Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА Фото: графіки відключень у Київській області повернуться найближчим часом (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Енергетики Київської області планують повернутися до графіків відключень найближчим часом, попри будь-які складнощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

За словами Кулеби, енергетики Київської області працюють у посиленому режимі, незважаючи на складні погодні умови та обстріли. В їхніх планах - найближчим часом вийти на планові відключення світла.

"Відновлювальні роботи мереж тривають. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень", - підкреслив голова Київської ОВА.

І додав слова подяки всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії.

Днями РБК-Україна повідомляло, що в Україні запрацювали додаткові потужності генерації електроенергії. Завдяки цьому зростанню світла стане більше.

Нагадаємо, на початку тижня ми повідомляли про те, що обмеження енергоспоживання у Києві залишається суттєвим і становить третину від необхідного, майже 40% доступного обсягу йде на критичну інфраструктуру.

Додамо, найближчим часом в Україні населенню замінять 50 млн застарілих ламп розжарювання на нові - світлодіодні енергоощадні.

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