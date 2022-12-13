Українці зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

За словами першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, в Україні найближчим часом буде запроваджено програму обміну застарілих ламп, і це робитиметься для населення безкоштовно.

"Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему. Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи - механізм буде максимально простим", - запевнила міністр.

Крім того, закупку близько 30 млн світлодіодних лампочок для України профінансує Єврокомісія. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на першій Міжнародній конференції "Солідарні з українським народом", яка відбулася сьогодні у Парижі.

"Ми профінансуємо близько 30 млн світлодіодних лампочок для України. Коли 50 млн таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт електроенергії - річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", - написала Урсула фон дер Ляєн у твіті.