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Когда Киевская область может выйти на графики отключения света: прогноз ОВА

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Украина, Среда 14 декабря 2022 16:21
Когда Киевская область может выйти на графики отключения света: прогноз ОВА Фото: графики отключений в Киевской области вернутся в ближайшее время (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Энергетики Киевской области планируют вернуться к графикам отключений в ближайшее время, невзирая на любые сложности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

По словам Кулебы, энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, несмотря на сложные погодные условия и обстрелы. В их планах - в ближайшее время выйти на плановые отключения света.

"Восстановительные работы сетей продолжаются. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений", - подчеркнул глава Киевской ОВА.

И добавил слова благодарности всем, кто ответственно относится к потреблению электроэнергии.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Украине заработали дополнительные мощности по генерации электроэнергии. Благодаря этому росту света станет больше.

Напомним, в начале недели мы сообщали о том, что ограничение энергопотребления в Киеве остается существенным и составляет треть от необходимого, почти 40% доступного объема уходит на критическую инфраструктуру.

Добавим, в ближайшее время в Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.

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