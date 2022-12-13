Світла стане більше. У YASNO повідомили хороші новини по ситуації з енергетикою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони", - написав Коваленко.

За його словами, це допоможе із розумінням графіків. Особливо із питанням, чи є світло у "сірій" зоні графіку.

"Так, під час світло-сірої зони, яка в графіку позначає час можливих відключень, світло є. І я впевнений, що завдяки сьогоднішньому зростанню світла стане більше", - додав Коваленко.

Також він зазначив, що генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж.

Гендиректор YASNO підкреслив, що мережі ремонтуються, але це потребує часу.