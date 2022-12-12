У Києві енергоспоживання обмежено на третину, - гендиректор YASNO

Обмеження енергоспоживання у Києві залишається суттєвим і становить третину від необхідного, майже 40% доступного обсягу йде на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Здається, що світла стає потроху більше, а годин з можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають - обмеження на місто лишається значним, більше ніж третина споживання. А з наявного об'єму майже 40% йде на критичну інфраструктуру", - написав Коваленко.

Він зазначив, що третій день у Києві діють нові графіки відключень, які тестують ДТЕК Київські електромережі.