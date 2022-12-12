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У Києві енергоспоживання обмежено на третину, - гендиректор YASNO

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 22:21
У Києві енергоспоживання обмежено на третину, - гендиректор YASNO Фото: у Києві на третину обмежено енергоспоживання (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Обмеження енергоспоживання у Києві залишається суттєвим і становить третину від необхідного, майже 40% доступного обсягу йде на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Здається, що світла стає потроху більше, а годин з можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають - обмеження на місто лишається значним, більше ніж третина споживання. А з наявного об'єму майже 40% йде на критичну інфраструктуру", - написав Коваленко.

Він зазначив, що третій день у Києві діють нові графіки відключень, які тестують ДТЕК Київські електромережі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ситуація з відключеннями електроенергії у Києві залишається складною, проте відновлення триває.

Також раніше ми писали, що у столиці більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

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Київ Електроенергія
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