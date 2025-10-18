Коли у Києві ввімкнуть опалення: що кажуть в КМДА

За словами Пантелєєва, на вулиці зараз доволі тепло, попри те, що вже середина жовтня. Синоптики прогнозують далі +16 градусів, що фактично дозволяє поки що не вмикати опалення.

Щодо опалення для житлових будинків - його можуть запустити вже у листопаді. Зараз газ потрібно використовувати виважено через російські теракти проти газової інфраструктури. Не виключається, що газ знадобиться у січні, або лютому.

Водночас заступник керівника КМДА зазначив, що технічні можливості дозволяють запустити опалення прямо зараз. Але поки що достатньо того, що з теплом вже школи, дитячі садочки, лікарні та інші заклади соціальної сфери.

"Зараз всюди, де потрібно, тепло вже маємо... Поки що до кінця місяця ми будемо в такому режимі", - додав Пантелєєв.