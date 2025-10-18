Коли у Києві ввімкнуть опалення: що кажуть в КМДА

В Києві погода поки що дозволяє не починати опалювальний сезон в будинках. Опалення поки що ввімкнули тільки у закладах соціальної сфери.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в ефірі "Київ24".
За словами Пантелєєва, на вулиці зараз доволі тепло, попри те, що вже середина жовтня. Синоптики прогнозують далі +16 градусів, що фактично дозволяє поки що не вмикати опалення.
Щодо опалення для житлових будинків - його можуть запустити вже у листопаді. Зараз газ потрібно використовувати виважено через російські теракти проти газової інфраструктури. Не виключається, що газ знадобиться у січні, або лютому.
Водночас заступник керівника КМДА зазначив, що технічні можливості дозволяють запустити опалення прямо зараз. Але поки що достатньо того, що з теплом вже школи, дитячі садочки, лікарні та інші заклади соціальної сфери.
"Зараз всюди, де потрібно, тепло вже маємо... Поки що до кінця місяця ми будемо в такому режимі", - додав Пантелєєв.
Тим часом у Київській області вже розпочинають підготовку до старту опалювального сезону. Рішення про подачу тепла в оселі регулюють органи місцевого самоврядування.
А в Одесі опалювальний сезон розпочнеться не раніше 1 листопада. Причина - введені владою обмеження на споживання природного газу.
Коли почнуть масово подавати тепло в оселі українців та яка загалом ситуація з опалювальним сезоном в різних регіонах країни - у матеріалі РБК-Україна.