Когда в Киеве включат отопление: что говорят в КГГА

По словам Пантелеева, на улице сейчас довольно тепло, несмотря на то, что уже середина октября. Синоптики прогнозируют дальше +16 градусов, что фактически позволяет пока не включать отопление.

По отоплению для жилых домов - его могут запустить уже в ноябре. Сейчас газ нужно использовать взвешенно из-за российских терактов против газовой инфраструктуры. Не исключается, что газ понадобится в январе или феврале.

В то же время заместитель руководителя КГГА отметил, что технические возможности позволяют запустить отопление прямо сейчас. Но пока достаточно того, что с теплом уже школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы.

"Сейчас везде, где нужно, тепло уже есть... Пока что до конца месяца мы будем в таком режиме", - добавил Пантелеев.