Коли почнуть продавати ялинки в Києві

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА розповіли, що офіційні ялинкові ярмарки в Києві запрацюють з 5 грудня 2026 року.

"Попри щоденні виклики, столиця готується до зимових свят", - зауважили у прес-службі.

Повідомляється, що загалом сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас будуть традиційно відкриті:

з суботи, 5 грудня;

до четверга, 31 грудня.

Що пропонують підприємцям

Підприємців запрошують:

долучитись до цієї традиції;

представити свою продукцію.

"Зацікавлені в участі можуть звертатися безпосередньо до організаторів для уточнення умов розміщення та порядку участі в ярмарках", - пояснили у КМДА.

При цьому організаторами виступають комунальні підприємства міста Києва, підпорядковані Департаменту:

КП "Володимирський ринок";

КП "Житній ринок";

КП "Світоч".

Про що просять мешканців і гостей міста

Мешканців і гостей Києва закликають:

планувати святкові покупки завчасно;

дотримуватись правил безпеки.

"А в разі оголошення повітряної тривоги - прямувати до найближчого укриття", - наголосили у прес-службі КМДА.

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Адреси ялинкових ярмарків у різних районах

За даними Департаменту КМДА, у 2026 році в Києві планують поступово облаштувати офіційні ялинкові ярмарки за понад 140 адресами - в усіх 10 районах міста.

Голосіївський район:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 7;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);

просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський");

вул. Феодосійська;

просп. Науки, 8;

Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка");

вул. Антоновича, 176 (ТРЦ "Ocean Plaza").

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Здолбунівська, 17;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Ялтинська, 5-Б;

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

вул. Олександра Мишуги, 1;

вул. Олександра Мишуги, 2;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 32-Б;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");

вул. Зарічна, 1;

Харківське шосе, 160 (біля ТЦ "Варус");

мкр. Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової).

Деснянський район:

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 95-97;

вул. Героїв Енергетиків, 2;

вул. Героїв Енергетиків, 2-Б (виїзд із АЗС "WOG");

вул. Героїв Енергетиків, 4;

вул. Героїв Енергетиків, 5;

вул. Героїв Енергетиків, 6;

вул. Героїв Енергетиків, 11 (біля світлофора);

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65 (локація 1);

станція метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Ігоря Юхновського та Остафія Дашкевича;

вул. Регенераторна, 4;

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

пл. Петропавлівська, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

вул. Полярна, 8-Б;

вул. Героїв Дніпра, 29-В;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку "Азов", 3;

вул. Героїв полку "Азов", 12;

вул. Героїв полку "Азов", 34;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

пл. Оболонська, 6;

просп. Литовський, 2;

просп. Дмитра Павличка, 3/4.

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107;

пл. Лесі Українки, 1;

пл. Лесі Українки, 26;

вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "Мілк бар").

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);

перетин вулиць Верхній Вал і Житньоторзької (локація № 4);

вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів);

вул. Кирилівська, 129;

вул. Світлицького, 30/20 (локація 1) (РДА);

вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2);

вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");

просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");

просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");

просп. Європейського Союзу, 80;

вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);

просп. Свободи, 28;

просп. Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів);

перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів).

Святошинський район:

бульв. Миколи Руденка, 13;

бульв. Миколи Руденка, 14;

бульв. Миколи Руденка, 15;

вул. Василя Кучера, 5;

вул. Симиренка, 10;

вул. Симиренка, 17;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих, 68/2;

вул. Тулузи, 2/58;

вул. Якуба Коласа, 23;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Підлісна, 1;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Єфремова, 2;

вул. Академіка Єфремова, 8;

просп. Леся Курбаса, 16-А.

Солом'янський район:

вул. Борщагівська, 154-А;

вул. Василя Липківського, 3;

вул. Кадетський Гай, 3;

просп. Повітряних Сил, 18/2;

просп. Повітряних Сил, 21;

вул. Солом’янська, 21;

вул. Солом’янська, 39;

бульв. Чоколівський, 3;

бульв. Чоколівський, 19-21;

бульв. Чоколівський, 24.

Шевченківський район: