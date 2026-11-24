Коли почнуть продавати ялинки в Києві
У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА розповіли, що офіційні ялинкові ярмарки в Києві запрацюють з 5 грудня 2026 року.
"Попри щоденні виклики, столиця готується до зимових свят", - зауважили у прес-службі.
Повідомляється, що загалом сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас будуть традиційно відкриті:
- з суботи, 5 грудня;
- до четверга, 31 грудня.
Що пропонують підприємцям
Підприємців запрошують:
- долучитись до цієї традиції;
- представити свою продукцію.
"Зацікавлені в участі можуть звертатися безпосередньо до організаторів для уточнення умов розміщення та порядку участі в ярмарках", - пояснили у КМДА.
При цьому організаторами виступають комунальні підприємства міста Києва, підпорядковані Департаменту:
- КП "Володимирський ринок";
- КП "Житній ринок";
- КП "Світоч".
Про що просять мешканців і гостей міста
Мешканців і гостей Києва закликають:
- планувати святкові покупки завчасно;
-
дотримуватись правил безпеки.
"А в разі оголошення повітряної тривоги - прямувати до найближчого укриття", - наголосили у прес-службі КМДА.
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Адреси ялинкових ярмарків у різних районах
За даними Департаменту КМДА, у 2026 році в Києві планують поступово облаштувати офіційні ялинкові ярмарки за понад 140 адресами - в усіх 10 районах міста.
Голосіївський район:
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
- вул. Самійла Кішки, 7;
- вул. Степана Рудницького, 6-А;
- вул. Васильківська, 8;
- пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);
- просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академіка Глушкова, 31-А;
- вул. Метрологічна, 19;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський");
- вул. Феодосійська;
- просп. Науки, 8;
- Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка");
- вул. Антоновича, 176 (ТРЦ "Ocean Plaza").
Дарницький район:
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Братства тарасівців, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Здолбунівська, 17;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
- вул. Срібнокільська, 13;
- вул. Ялтинська, 5-Б;
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- вул. Олександра Мишуги, 1;
- вул. Олександра Мишуги, 2;
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 32-Б;
- просп. Петра Григоренка, 41-43;
- Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");
- вул. Зарічна, 1;
- Харківське шосе, 160 (біля ТЦ "Варус");
- мкр. Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової).
Деснянський район:
- вул. Рональда Рейгана, 4;
- вул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Червоної Калини, 15;
- просп. Червоної Калини, 26;
- просп. Червоної Калини, 44;
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 95-97;
- вул. Героїв Енергетиків, 2;
- вул. Героїв Енергетиків, 2-Б (виїзд із АЗС "WOG");
- вул. Героїв Енергетиків, 4;
- вул. Героїв Енергетиків, 5;
- вул. Героїв Енергетиків, 6;
- вул. Героїв Енергетиків, 11 (біля світлофора);
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
- вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65 (локація 1);
- станція метро "Чернігівська".
Дніпровський район:
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
- вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Райдужна, 4;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
- перетин вулиць Ігоря Юхновського та Остафія Дашкевича;
- вул. Регенераторна, 4;
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.
Оболонський район:
- пл. Петропавлівська, 2;
- просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
- просп. Володимира Івасюка, 46;
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А;
- просп. Оболонський, 1-Б;
- просп. Оболонський, 52-А;
- вул. Полярна, 8-Б;
- вул. Героїв Дніпра, 29-В;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 41;
- вул. Йорданська, 17;
- вул. Героїв полку "Азов", 3;
- вул. Героїв полку "Азов", 12;
- вул. Героїв полку "Азов", 34;
- вул. Олександра Архипенка, 6-А;
- пл. Оболонська, 6;
- просп. Литовський, 2;
- просп. Дмитра Павличка, 3/4.
Печерський район:
- бульв. Миколи Міхновського, 25;
- бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
- вул. Велика Васильківська, 107;
- пл. Лесі Українки, 1;
- пл. Лесі Українки, 26;
- вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "Мілк бар").
Подільський район:
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
- перетин вулиць Верхній Вал і Житньоторзької (локація № 4);
- вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів);
- вул. Кирилівська, 129;
- вул. Світлицького, 30/20 (локація 1) (РДА);
- вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2);
- вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");
- просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");
- просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Європейського Союзу, 80;
- вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);
- просп. Свободи, 28;
- просп. Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів);
- перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів).
Святошинський район:
- бульв. Миколи Руденка, 13;
- бульв. Миколи Руденка, 14;
- бульв. Миколи Руденка, 15;
- вул. Василя Кучера, 5;
- вул. Симиренка, 10;
- вул. Симиренка, 17;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Зодчих, 68/2;
- вул. Тулузи, 2/58;
- вул. Якуба Коласа, 23;
- вул. Ірпінська, 76-80;
- вул. Підлісна, 1;
- вул. Академіка Булаховського, 30;
- вул. Академіка Єфремова, 2;
- вул. Академіка Єфремова, 8;
- просп. Леся Курбаса, 16-А.
Солом'янський район:
- вул. Борщагівська, 154-А;
- вул. Василя Липківського, 3;
- вул. Кадетський Гай, 3;
- просп. Повітряних Сил, 18/2;
- просп. Повітряних Сил, 21;
- вул. Солом’янська, 21;
- вул. Солом’янська, 39;
- бульв. Чоколівський, 3;
- бульв. Чоколівський, 19-21;
- бульв. Чоколівський, 24.
Шевченківський район:
- вул. Юрія Іллєнка, 1;
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
- вул. Парково-Сирецька, 10;
- вул. Ольжича, 14;
- вул. Олени Теліги, 31/1;
- вул. Щусєва, 5;
- перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
- вул. Дорогожицька, 13/14.