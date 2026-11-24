Когда начнут продавать елки в Киеве

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА рассказали, что официальные елочные ярмарки в Киеве заработают с 5 декабря 2026 года.

"Несмотря на ежедневные вызовы, столица готовится к зимним праздникам", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в целом сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений будут традиционно открыты:

с субботы, 5 декабря;

до четверга, 31 декабря.

Что предлагают предпринимателям

Предпринимателей приглашают:

приобщиться к этой традиции;

представить свою продукцию.

"Заинтересованные в участии могут обращаться непосредственно к организаторам для уточнения условий размещения и порядка участия в ярмарках", - объяснили в КГГА.

При этом организаторами выступают коммунальные предприятия города Киева, подчиненные Департаменту:

КП "Владимирский рынок";

КП "Житний рынок";

КП "Свиточ".

О чем просят жителей и гостей города

Жителей и гостей Киева призывают:

планировать праздничные покупки заблаговременно;

соблюдать правила безопасности.

"А в случае объявления воздушной тревоги - направляться к ближайшему укрытию", - подчеркнули в пресс-службе КГГА.

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Адреса елочных ярмарок в разных районах

По данным Департамента КГГА, в 2026 году в Киеве планируют постепенно обустроить официальные елочные ярмарки по более чем 140 адресам - во всех 10 районах города.

Голосеевский район:

пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;

ул. Самойла Кошки, 7;

ул. Степана Рудницкого, 6-А;

ул. Васильковская, 8;

пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2");

просп. Академика Глушкова, 16-16/7;

просп. Академика Глушкова, 31;

ул. Метрологическая, 19;

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");

ул. Феодосийская;

просп. Науки, 8;

Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республика");

ул. Антоновича, 176 (ТРЦ "Ocean Plaza").

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Братства тарасовцев, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Здолбуновская, 17;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчилки, 2;

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Ялтинская, 5-Б;

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;

ул. Александра Мишуги, 1;

ул. Александра Мишуги, 2;

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 32-Б;

просп. Петра Григоренко, 41-43;

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");

ул. Заречная, 1;

Харьковское шоссе, 160 (возле ТЦ "Варус");

мкр. Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой).

Деснянский район:

ул. Рональда Рейгана, 4;

ул. Рональда Рейгана, 8;

просп. Червоной Калины, 15;

просп. Червоной Калины, 26;

просп. Червоной Калины, 44;

просп. Червоной Калины, 60/10;

просп. Червоной Калины, 95-97;

ул. Героев Энергетиков, 2;

ул. Героев Энергетиков, 2-Б (выезд с АЗС "WOG");

ул. Героев Энергетиков, 4;

ул. Героев Энергетиков, 5;

ул. Героев Энергетиков, 6;

ул. Героев Энергетиков, 11 (возле светофора);

ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса);

ул. Гетмана Павла Полуботко, 65 (локация 1);

станция метро "Черниговская".

Днепровский район:

бульв. Игоря Шамо, 2/7;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Радужная, 4;

просп. Павла Тычины, 7;

просп. Соборности, 2/1;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;

пересечение улиц Игоря Юхновского и Остафия Дашкевича;

ул. Регенераторная, 4;

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

пл. Петропавловская, 2;

просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;

просп. Владимира Ивасюка, 46;

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8;

просп. Оболонский, 1-Б;

просп. Оболонский, 52-А;

ул. Полярная, 8-Б;

ул. Героев Днепра, 29-В;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 41;

ул. Иорданская, 17;

ул. Героев полка "Азов", 3;

ул. Героев полка "Азов", 12;

ул. Героев полка "Азов", 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

пл. Оболонская, 6;

просп. Литовский, 2;

просп. Дмитрия Павлычко, 3/4.

Печерский район:

бульв. Николая Михновского, 25;

бульв. Николая Михновского, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107;

пл. Леси Украинки, 1;

пл. Леси Украинки, 26;

ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "Мілк бар").

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);

пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация №4);

ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов);

ул. Кирилловская, 129;

ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1) (РГА);

ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2);

ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сільпо");

просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");

просп. Европейского Союза, 80;

ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);

просп. Свободы, 28;

просп. Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов);

пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов).

Святошинский район:

бульв. Николая Руденко, 13;

бульв. Николая Руденко, 14;

бульв. Николая Руденко, 15;

ул. Василия Кучера, 5;

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 68/2;

ул. Тулузы, 2/58;

ул. Якуба Коласа, 23;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Подлесная, 1;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Ефремова, 2;

ул. Академика Ефремова, 8;

просп. Леся Курбаса, 16-А.

Соломенский район:

ул. Борщаговская, 154-А;

ул. Василия Липковского, 3;

ул. Кадетский Гай, 3;

просп. Воздушных сил, 18/2;

просп. Воздушных сил, 21;

ул. Соломенская, 21;

ул. Соломенская, 39;

бульв. Чоколовский, 3;

бульв. Чоколовский, 19-21;

бульв. Чоколовский, 24.

Шевченковский район: