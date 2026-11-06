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У Києві запропонували концепцію головної ялинки "Світло всередині": що відомо

12:58 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
У Києві запропонували концепцію головної ялинки "Світло всередині": що відомо Якою може бути ялинка в Києві цьогоріч (колаж РБК-Україна)
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Для головної ялинки Києва розробили нову різдвяну концепцію під назвою "Світло всередині". Її запропонували міській адміністрації для розгляду, а результат очікують протягом 10-15 днів.

Про це РБК-Україна повідомив директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Головна ялинка країни 2026/2027

Компанія Folk Ukraine, яка багато років відповідає за святкове оформлення головної ялинки в Києві, вже запропонувала міській адміністрації нову концепцію на цей рік.

"Ми запропонували створення стриманої, різдвяної локації, яка б дарувала містянам відчуття тепла, затишку та особливого настрою. Звісно, з урахуванням реалій сьогодення. Для оформлення ялинки ми розробили тематичну концепцію - "Світло всередині", яку подали на розгляд для подальшої реалізації", - розповів Ігор Добруцький.

Остаточне рішення ще не ухвалили, тож організатори поки не розголошують деталей щодо кольорів декору і формату локації. Результат розгляду має стати відомий за 10-15 днів.

Традиційно ялинку у Києві встановлюють на Софіївській площі за гроші меценатів та запалюють 6 грудня у День св. Миколая.

Якою була ялинка торік

Нагадаємо, що у 2025-му святкове дерево у Києві було білим із блакитними гірляндами. Білий колір - символ життя із чистого аркуша, а блакитні гірлянди - чисте небо над країною.

На святковій локації були фотозони із сердечками, які усі охочі могли забрати за донат на ЗСУ. Новорічно-різдвяних масових заходів від КМДА не проводили у цілях безпеки.

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