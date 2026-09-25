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Різдво в Україні за новим стилем: як змінився календар і коли свято цієї зими

16:20 25.09.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Різдво в Україні за новим стилем: як змінився календар і коли свято цієї зими Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Раніше українці "традиційно" відзначали Різдво Христове після Нового року - в січні. Проте потім дата свята відчутно змінилась.

Докладніше про те, чому Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа припадає тепер на інший день і коли саме святкувати його цієї зими (а також чи можна робити це двічі), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому Різдво Христове "змінило" дату

Головним "орієнтиром" для всіх вірян впродовж року є чинний церковний календар.

Саме в ньому розписано, в які дні вшановується пам'ять тих чи інших апостолів, святителів, преподобних, мучеників та інших визначних постатей.

Він підказує, які дні (чи навіть цілі періоди часу) - особливо важливі для українців завдяки своїй історії та унікальним традиціям.

Йдеться, наприклад, про поминальні дні, пости а також великі свята, витоки яких сягають часом ще дохристиянської доби.

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Раніше Православна Церква України керувалась так званим "старим" або ж юліанським календарем. Згідно з ним Різдво Христове припадало щороку на 7 січня.

Однак у 2023 році ПЦУ перейшла на "новий" стиль - новоюліанський календар, який вважається:

  • більш досконалим, ніж юліанський;
  • більш точним (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

У результаті такого рішення всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами, до яких звикли люди) змістились на 13 днів раніше.

Саме тому свою дату "змінило" й Різдво.

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Коли тепер святкують Різдво в Україні

14 липня 2023 року Верховна Рада схвалила закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Дещо згодом (28 липня) документ, який змінив окремі дати державного відзначення низки свят (привів їх у відповідність до новоюліанського календаря), підписав президент Володимир Зеленський.

Так святкування Різдва в Україні було перенесене з 7 січня (як це було раніше) на 25 грудня.

Отже тепер - за новоюліанським церковним календарем та згідно з календарем офіційних свят в Україні - Різдво Христове (або Різдво Господнє) припадає на останній місяць року.

Різдво в Україні за новим стилем: як змінився календар і коли свято цієї зимиРіздво Христове у 2026 році за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

У 2026 році 25 грудня - це п'ятниця.

Водночас святвечір 2026 року настане у четвер, 24 грудня.

Різдво в Україні за новим стилем: як змінився календар і коли свято цієї зимиНавечір'я Різдва Христового або ж Різдвяний святвечір у 2026 році (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чи можна відзначати Різдво Христове двічі

Раніше ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі для РБК-Україна пояснив, що Церква не забороняє жити за старим календарем тим, хто цього хоче.

Тобто попри всі офіційні зміни, кожна громада в Україні має право самостійно визначитися з датою святкування.

При цьому кожна парафія має самостійно визначитись - якого церковного календаря дотримуватись.

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Священник уточнив, що церковна спільнота "живе не числами, не датами, не календарем в якому є дати та місяці".

"Вона живе річним або службовим... (святковим) циклом. І тому, фактично, немає жодної потреби двічі святкувати великі свята", - зауважив експерт.

Отже, виходячи з цього, в Україні дійсно можуть бути "два Різдва".

Точніше дві дати, в які можна відзначати день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

Водночас святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня - двічі - православна людина не може.

Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.

Тим часом у прес-службі ПЦУ повідомили, що насправді відомо про народження Ісуса Христа, у чому полягає символізм свята й звідки взялась традиція прикрашати ялинку.

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