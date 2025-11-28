UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Коли в Києві почнуть продавати ялинки: повний перелік локацій

Фото: Продаж ялинок у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У столиці з 3 грудня відкриваються офіційні ялинкові ярмарки, де кияни зможуть придбати натуральні хвойні дерева та святкові прикраси. Працюватимуть вони до 31 грудня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Де працюватимуть ялинкові ярмарки

У кожному районі Києва визначено десятки офіційних локацій для продажу новорічних дерев. Ярмарки облаштовують підпорядковані КМДА комунальні підприємства - "Володимирський ринок", "Житній ринок", "Світоч" та "Київська спадщина".

Повний перелік локацій

Повний перелік локацій складається з понад сотні адрес, де організатори облаштували точки продажу сертифікованих ялинок та сосен.

Голосіївський район:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (2 локації);
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
  • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
  • просп. Академіка Глушкова, 31-А;
  • вул. Метрологічна, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський");
  • вул. Феодосійська, Дніпровське шосе;
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • вул. Олександра Мишуги, 2;
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41-43;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки");
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");
  • вул. Олександра Мишуги, 4;
  • вул. Зарічна, 1;
  • мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової);
  • вул. Здолбунівська, 17.

Деснянський район:

  • вул. Рональда Рейгана, 4;
  • вул. Рональда Рейгана, 8;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 95-97;
  • вул. Героїв Енергетиків, 2;
  • вул. Героїв Енергетиків, 4;
  • вул. Героїв Енергетиків, 5;
  • вул. Героїв Енергетиків, 6;
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станція метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
  • вул. Регенераторна, 4;
  • вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ");
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • просп. Оболонський, 52-А;
  • просп. Оболонський, 45/28;
  • вул. Полярна, 8-Б;
  • вул. Героїв Дніпра, 29-В;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Йорданська, 17;
  • вул. Героїв полку "Азов", 3;
  • вул. Героїв полку "Азов", 12;
  • вул. Героїв полку "Азов", 34;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6;
  • просп. Литовський, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4;
  • просп. Степана Бандери, 15-А (на парковці гіпермаркету "АШАН Почайна").

Печерський район:

  • бульв. Миколи Міхновського, 25;
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107;
  • вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "МІЛК БАР").

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (3 локації);
  • перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
  • вул. Світлицького, 30/20 (2 локації);
  • вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо");
  • просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ");
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Європейського Союзу, 80;
  • вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів);
  • просп. Свободи, 28;
  • просп. Василя Порика, 13;
  • вул. Кирилівська, 125;
  • перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111.

Святошинський район:

  • бульв. Миколи Руденка, 13;
  • бульв. Миколи Руденка, 14;
  • бульв. Миколи Руденка, 15;
  • вул. Василя Кучера, 5;
  • вул. Симиренка, 10;
  • вул. Симиренка, 17;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Зодчих, 68/2;
  • вул. Тулузи, 2/58;
  • вул. Якуба Коласа, 23;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Підлісна, 1;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
  • вул. Леся Курбаса, 16-А (біля зупинки трамвая №3).

Солом’янський район:

  • бульв. Чоколівський, 1;
  • бульв. Чоколівський, 19-21;
  • бульв. Чоколівський, 20;
  • просп. Повітряних Сил, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 33;
  • вул. Академіка Шалімова, 37;
  • просп. Відрадний, 15/45;
  • вул. Борщагівська, 154-А (біля ТЦ "Аркадія");
  • просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту);
  • просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів);
  • просп. Валерія Лобановського, 4-А (біля підземного переходу);
  • вул. Волинська, 53.

Шевченківський район:

  • вул. Юрія Іллєнка, 1;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
  • вул. Парково-Сирецька, 10;
  • вул. Ольжича, 14;
  • вул. Олени Теліги, 31/1;
  • вул. Щусєва, 5;
  • перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
  • вул. Дорогожицька, 13/14.

Хто організовує ярмарки

Майданчики розгортають комунальні підприємства міста, які відповідають за легальну торгівлю новорічними деревами та контроль якості продукції.

У КМДА нагадують, що купувати ялинки рекомендують лише на офіційних ярмарках - це гарантує їх походження та допомагає уникнути штрафів продавцям-нелегалам.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні стартує сезон продажу новорічних ялинок. Вартість хвойних дерев суттєво відрізняється залежно від області та породи - наприклад, у Києві ціни стартують від 500-750 гривень за метр, тоді як у Полтавській і Харківській областях - від 135 гривень.

Також ми розповідали, що головну ялинку країни на Софійській площі у Києві встановлять 4 грудня. Цього року її оформлять у стилі фресок Софії Київської - 16-метрове штучне дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у природних, "давніх" відтінках. Вогні запалять 6 грудня, а 26 листопада киян запрошують долучитися до прикрашання ялинки. Усі декорації виготовлені без бюджетних коштів, а поруч працюватиме затишна ятка з чаями та смаколиками.

