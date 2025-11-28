RU

Общество Образование Деньги Изменения

Когда в Киеве начнут продавать елки: полный перечень локаций

Фото: Продажа елок в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В столице с 3 декабря открываются официальные елочные ярмарки, где киевляне смогут приобрести натуральные хвойные деревья и праздничные украшения. Работать они будут до 31 декабря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Где будут работать елочные ярмарки

В каждом районе Киева определены десятки официальных локаций для продажи новогодних деревьев. Ярмарки обустраивают подчиненные КГГА коммунальные предприятия - "Владимирский рынок", "Житний рынок", "Свиточ" и "Киевское наследие".

Полный перечень локаций

Полный перечень локаций состоит из более сотни адресов, где организаторы обустроили точки продажи сертифицированных елок и сосен.

Голосеевский район:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
  • ул. Самойла Кошки, 5;
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А;
  • ул. Васильковская, 8;
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (2 локации);
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
  • просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
  • просп. Академика Глушкова, 31-А;
  • ул. Метрологическая, 19;
  • Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");
  • ул. Феодосийская, Днепровское шоссе;
  • ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

Дарницкий район:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Братства тарасовцев, 9;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • ул. Елены Пчилки, 2;
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
  • ул. Срибнокольская, 13;
  • ул. Ялтинская, 5-А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б;
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 41-43;
  • ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки");
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
  • ул. Александра Мишуги, 4;
  • ул. Заречная, 1;
  • микрорайон Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой);
  • ул. Здолбуновская, 17.

Деснянский район:

  • ул. Рональда Рейгана, 4;
  • ул. Рональда Рейгана, 8;
  • просп. Красной Калины, 15;
  • просп. Красной Калины, 26;
  • просп. Красной Калины, 44;
  • просп. Красной Калины, 60/10;
  • просп. Красной Калины, 95-97;
  • ул. Героев Энергетиков, 2;
  • ул. Героев Энергетиков, 4;
  • ул. Героев Энергетиков, 5;
  • ул. Героев Энергетиков, 6;
  • ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
  • станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станция метро "Черниговская".

Днепровский район:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Андрея Малышко, 4-А;
  • ул. Ивана Миколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Радужная, 4;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7;
  • просп. Соборности, 2/1;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
  • ул. Регенераторная, 4;
  • Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир");
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

  • просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
  • просп. Владимира Ивасюка, 46;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;
  • просп. Оболонский, 1-Б;
  • просп. Оболонский, 52-А;
  • просп. Оболонский, 45/28;
  • ул. Полярная, 8-Б;
  • ул. Героев Днепра, 29-В;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 41;
  • ул. Иорданская, 17;
  • ул. Героев полка "Азов", 3;
  • ул. Героев полка "Азов", 12;
  • ул. Героев полка "Азов", 34;
  • ул. Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6;
  • просп. Литовский, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4;
  • просп. Степана Бандеры, 15-А (на парковке гипермаркета "АШАН Почайна").

Печерский район:

  • бульв. Николая Михновского, 25;
  • бульв. Николая Михновского, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107;
  • Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР").

Подольский район:

  • ул. Верхний Вал, 16 (3 локации);
  • пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
  • ул. Светлицкого, 30/20 (2 локации);
  • ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сильпо");
  • просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");
  • просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Европейского Союза, 80;
  • ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
  • просп. Свободы, 28;
  • просп. Василия Порика, 13;
  • ул. Кирилловская, 125;
  • пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111.

Святошинский район:

  • бульв. Николая Руденко, 13;
  • бульв. Николая Руденко, 14;
  • бульв. Николая Руденко, 15;
  • ул. Василия Кучера, 5;
  • ул. Симиренко, 10;
  • ул. Симиренко, 17;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Зодчих, 68/2;
  • ул. Тулузы, 2/58;
  • ул. Якуба Коласа, 23;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Подлесная, 1;
  • ул. Академика Булаховского, 30;
  • ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);
  • ул. Леся Курбаса, 16-А (возле остановки трамвая №3).

Соломенский район:

  • бульв. Чоколовский, 1;
  • бульв. Чоколовский, 19-21;
  • бульв. Чоколовский, 20;
  • просп. Воздушных Сил, 18/2;
  • ул. Соломенская, 33;
  • ул. Академика Шалимова, 37;
  • просп. Отрадный, 15/45;
  • ул. Борщаговская, 154-А (возле ТЦ "Аркадия");
  • просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);
  • просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);
  • просп. Валерия Лобановского, 4-А (возле подземного перехода);
  • ул. Волынская, 53.

Шевченковский район:

  • ул. Юрия Ильенко, 1;
  • ул. Даниила Щербаковского, 56;
  • пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты;
  • ул. Парково-Сырецкая, 10;
  • ул. Ольжича, 14;
  • ул. Елены Телиги, 31/1;
  • ул. Щусева, 5;
  • пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
  • ул. Дорогожицкая, 13/14.

Кто организовывает ярмарки

Площадки разворачивают коммунальные предприятия города, которые отвечают за легальную торговлю новогодними деревьями и контроль качества продукции.

В КГГА напоминают, что покупать елки рекомендуют только на официальных ярмарках - это гарантирует их происхождение и помогает избежать штрафов продавцам-нелегалам.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине стартует сезон продажи новогодних елок. Стоимость хвойных деревьев существенно отличается в зависимости от области и породы - например, в Киеве цены стартуют от 500-750 гривен за метр, тогда как в Полтавской и Харьковской областях - от 135 гривен.

Также мы рассказывали, что главную елку страны на Софийской площади в Киеве установят 4 декабря. В этом году ее оформят в стиле фресок Софии Киевской - 16-метровое искусственное дерево украсят 10 тысячами игрушек в естественных, "древних" оттенках. Огни зажгут 6 декабря, а 26 ноября киевлян приглашают присоединиться к украшению елки. Все декорации изготовлены без бюджетных средств, а рядом будет работать уютная палатка с чаями и сладостями.

КиевПраздники в УкраинеНовогодние праздникиЦены в Украине