Коли канікули в школах Києва: розклад нового навчального року

Головне: Навчальний рік 2026/2027 : згідно з постановою Кабміну, навчання в школах України триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.

: згідно з постановою Кабміну, навчання в школах України триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Вплив воєнного стану : точна структура навчального року, графік канікул і форма навчання можуть залежати від безпекової ситуації на місцях.

: точна структура навчального року, графік канікул і форма навчання можуть залежати від безпекової ситуації на місцях. Семестрова система : в Києві школам рекомендують провести І семестр - з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, а ІІ семестр - з 11 січня до 28 травня 2027 року.

: в Києві школам рекомендують провести І семестр - з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, а ІІ семестр - з 11 січня до 28 травня 2027 року. Орієнтовний графік канікул у Києві : осінні - з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року; зимові - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року; весняні - з 22 до 28 березня 2027 року.

: осінні - з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року; зимові - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року; весняні - з 22 до 28 березня 2027 року. Додатковий відпочинок : для учнів перших класів у Києві передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого 2027 року.

: для учнів перших класів у Києві передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого 2027 року. "Останній дзвоник" і кінець навчання : завершити класно-урочну роботу школам Києва пропонують 28 травня 2027 року, після чого (до 30 червня) заклади освіти можуть організовувати компенсаторні заняття, консультації, екскурсії тощо.

: завершити класно-урочну роботу школам Києва пропонують 28 травня 2027 року, після чого (до 30 червня) заклади освіти можуть організовувати компенсаторні заняття, консультації, екскурсії тощо. Подолання освітніх втрат: особливу увагу рекомендують приділяти "знаннєвим гурткам" (враховуючи результати проведених досліджень), використанню сучасних практик і підтримці ментального здоров'я.

Тривалість навчального року в школах України

Про початок і тривалість навчального року в школах під час воєнного стану в Україні йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів №847 від 1 липня 2026 року.

Згідно з документом, у закладах загальної середньої освіти встановлюється така тривалість 2026/2027 навчального року:

з 1 вересня 2026 року;

до 30 червня 2027 року.

Тим часом обласні та Київська міська військова (державна) адміністрації (разом із засновниками закладів освіти) повинні забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Рекомендована структура шкільного року в Києві

Про рекомендовану структуру нового шкільного року та графік канікул 2026/2027 у столиці розповіли в Департаменті освіти й науки КМДА.

Так, в цілому навчальний рік в Києві триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року (відповідно до постанови КМУ).

Повідомляється також, що більшість столичних шкіл працюють за семестровою системою.

Департамент (спільно з Асоціацією керівників шкіл України) рекомендує провести:

І семестр - з 1 вересня до 23 грудня 2026 року;

- з 1 вересня до 23 грудня 2026 року; ІІ семестр - з 11 січня до 28 травня 2027 року.

Орієнтовний графік канікул для школярів

За даними КМДА, рекомендований (орієнтовний) графік канікул у закладах загальної середньої освіти Києва є таким:

осінні канікули - з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року;

- з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року; зимові канікули - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

- з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року; весняні канікули - з 22 до 28 березня 2027 року.

Крім того, для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого 2027 року.

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"Останній дзвоник" й завершення навчання

Захід "Останній дзвоник" у закладах загальної середньої освіти столиці пропонують провести 28 травня 2027 року.

Він означатиме завершення класно-урочної роботи.

Після цього - з 31 травня до 30 червня 2027 року - школи можуть організовувати:

компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат;

індивідуальні та групові консультації;

проєктну діяльність;

навчальні екскурсії;

роботу "знаннєвих гуртків";

інші заходи в межах освітнього процесу.

Від чого залежать структура та форма навчання

"В умовах воєнного стану найвищим пріоритетом лишається безпека всіх учасників освітнього процесу", - наголосила директорка Департаменту освіти й науки КМДА Олена Фіданян.

Отже, за її словами, залежно від безпекової ситуації можуть коригуватися:

і структура навчального року;

і форма навчання (очна, дистанційна).

Важливим напрямом залишається також підтримка дітей, які через повномасштабну війну вимушено перебувають за межами України.

У КМДА нагадали, що для цього у столичних школах передбачено українознавчий компонент, спрямований на збереження:

національної ідентичності;

зв'язку дітей із рідною мовою, культурою та історією.

Рекомендації для подолання освітніх втрат

За даними КМДА, окрему увагу в новому навчальному році приділятимуть подоланню освітніх втрат.

Так, наприклад, Департамент рекомендує школам розширювати мережу "знаннєвих гуртків", які мають допомогти учням:

надолужити пропущене;

поглибити знання;

розвивати здібності та дослідницькі навички.

Також під час організації освітнього процесу рекомендують враховувати результати моніторингових досліджень 2026 року.

Насамкінець у Департаменті рекомендують освітнім закладам використовувати сучасні педагогічні та управлінські практики (напрацьовані столичними освітянами та фахівцями Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка).

"Окремо наголошують на ролі психологічної служби закладів освіти та підтримці ментального здоров'я педагогів", - підсумували у КМДА.