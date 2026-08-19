Кличко розповів, скільки дітей підуть до шкіл та дитсадків 1 вересня

1 вересня до закладів освіти столиці прийдуть на навчання 361 тисяча дітей та молоді. З них понад 16 тисяч - у перші класи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка після конференції освітян, де він вручив Подяку міського голови найкращим педагогам та батькам переможців міжнародних олімпіад.

Як зазначив він, 1 вересня до 1018 закладів освіти: шкіл, садочків, ВИШів, піде 361 тисяча дітей та молоді - з них понад 16 тисяч у перші класи, у закладах освіти Києва працюють понад 62 500 фахівців.

"Майже 500 столичних освітян сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках, 40 - віддали життя за свободу і незалежність нашої країни. Вічна їм пам’ять! Дякую нашим освітянам за професіоналізм, відданість справі та віру в нашу країну!" - написав Кличко.

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Він зазначив, що головний пріоритет міської влади на сьогодні – це безпека дітей та вчителів, а також енергостійкість закладів освіти.

"Головний пріоритет - безпека дітей і вчителів. Продовжуємо програму "Створення безпечного освітнього середовища": фізична охорона всіх шкіл, тривожні кнопки, цілодобова пультова охорона, відеонагляд, сигналізація, швидкісний інтернет. Дбаємо і про енергостійкість: генераторами забезпечені 847 закладів освіти, інверторами з акумуляторами - 210. Мета - забезпечити додатковими джерелами енергії всі навчальні заклади міста", - зазначив Віталій Кличко.

Як розповів мер Києва, місто також підготувало 375 тисяч місць в укриттях, що майже вдвічі більше, ніж на початку війни.

"Сьогодні у закладах освіти міста вже 375 тисяч місць в укриттях. Це на 170 тисяч більше, ніж було в 2022 році. В них місто встановлює резервне освітлення, джерела живлення, системи вентиляції. В укриттях 393 шкіл працює Wi-Fi. В 2024-2025 роках збудували 9 споруд подвійного призначення в навчальних закладах", - розповів Віталій Кличко.

Перед 1 вересня мер Києва Віталій Кличко подякував освітянам (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

За словами мера столиці, також продовжується відновлення пошкоджених ворогом закладів освіти.

"Відновлюємо й пошкоджені ворожими атаками об’єкти. Від початку повномасштабної війни постраждали 314 закладів освіти, з них 107 - у 2026 році. Вже відновили 205 об’єктів, роботи тривають ще на 109", - повідомив мер Києва.