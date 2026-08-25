Когда каникулы в школах Киева: расписание нового учебного года

Лето подходит к концу, так что вскоре украинские школьники вернутся за парты. Структуру нового учебного года, а значит и ориентировочный график осенних, зимних и весенних каникул уже официально утвердили в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
О начале и продолжительности учебного года в школах во время военного положения в Украине говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров №847 от 1 июля 2026 года.
Согласно документу, в заведениях общего среднего образования устанавливается такая продолжительность 2026/2027 учебного года:.
Тем временем областные и Киевская городская военная (государственная) администрации (вместе с учредителями учебных заведений) должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.
О рекомендованной структуре нового школьного года и графике каникул 2026/2027 в столице рассказали в Департаменте образования и науки КГГА.
Так, в целом учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года (в соответствии с постановлением КМУ).
Сообщается также, что большинство столичных школ работают по семестровой системе.
Департамент (совместно с Ассоциацией руководителей школ Украины) рекомендует провести:
По данным КГГА, рекомендованный (ориентировочный) график каникул в заведениях общего среднего образования Киева является следующим:
Кроме того, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
Мероприятие "Последний звонок" в заведениях общего среднего образования столицы предлагают провести 28 мая 2027 года.
Оно будет означать завершение классно-урочной работы.
После этого - с 31 мая по 30 июня 2027 года - школы могут организовывать:
"В условиях военного положения наивысшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса", - подчеркнула директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
Следовательно, по ее словам, в зависимости от ситуации с безопасностью могут корректироваться:
Важным направлением остается также поддержка детей, которые из-за полномасштабной войны вынужденно находятся за пределами Украины.
В КГГА напомнили, что для этого в столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, направленный на сохранение:
По данным КГГА, особое внимание в новом учебном году будет уделяться преодолению образовательных потерь.
Так, например, Департамент рекомендует школам расширять сеть "кружков знаний", которые должны помочь учащимся:
Также при организации образовательного процесса рекомендуют учитывать результаты мониторинговых исследований 2026 года.
В заключение в Департаменте рекомендуют образовательным учреждениям использовать современные педагогические и управленческие практики (наработанные столичными педагогами и специалистами Института последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко).
"Отдельно подчеркивают роль психологической службы учебных заведений и поддержки ментального здоровья педагогов", - подытожили в КГГА.
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