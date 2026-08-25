Когда каникулы в школах Киева: расписание нового учебного года

Главное: Учебный год 2026/2027 : согласно постановлению Кабмина, обучение в школах Украины продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.

: согласно постановлению Кабмина, обучение в школах Украины продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Влияние военного положения : точная структура учебного года, график каникул и форма обучения могут зависеть от ситуации с безопасностью на местах.

: точная структура учебного года, график каникул и форма обучения могут зависеть от ситуации с безопасностью на местах. Семестровая система : в Киеве школам рекомендуют провести I семестр - с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а II семестр - с 11 января по 28 мая 2027 года.

: в Киеве школам рекомендуют провести I семестр - с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а II семестр - с 11 января по 28 мая 2027 года. Ориентировочный график каникул в Киеве : осенние - с 26 октября по 1 ноября 2026 года; зимние - с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года; весенние - с 22 по 28 марта 2027 года.

: осенние - с 26 октября по 1 ноября 2026 года; зимние - с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года; весенние - с 22 по 28 марта 2027 года. Дополнительный отдых : для учеников первых классов в Киеве предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

: для учеников первых классов в Киеве предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. "Последний звонок" и конец учебы : завершить класно-урочную работу школам Киева предлагают 28 мая 2027 года, после чего (до 30 июня) заведения образования могут организовывать компенсаторные занятия, консультации, экскурсии и т.д.

: завершить класно-урочную работу школам Киева предлагают 28 мая 2027 года, после чего (до 30 июня) заведения образования могут организовывать компенсаторные занятия, консультации, экскурсии и т.д. Преодоление образовательных потерь: особое внимание рекомендуют уделять "кружкам знаний" (учитывая результаты проведенных исследований), использованию современных практик и поддержке ментального здоровья.

Продолжительность учебного года в школах Украины

О начале и продолжительности учебного года в школах во время военного положения в Украине говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров №847 от 1 июля 2026 года.

Согласно документу, в заведениях общего среднего образования устанавливается такая продолжительность 2026/2027 учебного года:.

с 1 сентября 2026 года;

по 30 июня 2027 года.

Тем временем областные и Киевская городская военная (государственная) администрации (вместе с учредителями учебных заведений) должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

Рекомендованная структура школьного года в Киеве

О рекомендованной структуре нового школьного года и графике каникул 2026/2027 в столице рассказали в Департаменте образования и науки КГГА.

Так, в целом учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года (в соответствии с постановлением КМУ).

Сообщается также, что большинство столичных школ работают по семестровой системе.

Департамент (совместно с Ассоциацией руководителей школ Украины) рекомендует провести:

І семестр - с 1 сентября по 23 декабря 2026 года;

- с 1 сентября по 23 декабря 2026 года; ІІ семестр - с 11 января по 28 мая 2027 года.

Ориентировочный график каникул для школьников

По данным КГГА, рекомендованный (ориентировочный) график каникул в заведениях общего среднего образования Киева является следующим:

осенние каникулы - с 26 октября по 1 ноября 2026 года;

- с 26 октября по 1 ноября 2026 года; зимние каникулы - с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года;

- с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года; весенние каникулы - с 22 по 28 марта 2027 года.

Кроме того, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

Читайте также: Сколько детей пойдут в школы и садики в Киеве в этом году

"Последний звонок" и завершение учебы

Мероприятие "Последний звонок" в заведениях общего среднего образования столицы предлагают провести 28 мая 2027 года.

Оно будет означать завершение классно-урочной работы.

После этого - с 31 мая по 30 июня 2027 года - школы могут организовывать:

компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь;

индивидуальные и групповые консультации;

проектную деятельность;

учебные экскурсии;

работу "кружков знаний";

другие мероприятия в рамках образовательного процесса.

От чего зависит структура и форма обучения

"В условиях военного положения наивысшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса", - подчеркнула директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Следовательно, по ее словам, в зависимости от ситуации с безопасностью могут корректироваться:

и структура учебного года;

и форма обучения (очная, дистанционная)

Важным направлением остается также поддержка детей, которые из-за полномасштабной войны вынужденно находятся за пределами Украины.

В КГГА напомнили, что для этого в столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, направленный на сохранение:

национальной идентичности;

связи детей с родным языком, культурой и историей.

Рекомендации для преодоления образовательных потерь

По данным КГГА, особое внимание в новом учебном году будет уделяться преодолению образовательных потерь.

Так, например, Департамент рекомендует школам расширять сеть "кружков знаний", которые должны помочь учащимся:

наверстать пропущенное;

углубить знания;

развивать способности и исследовательские навыки.

Также при организации образовательного процесса рекомендуют учитывать результаты мониторинговых исследований 2026 года.

В заключение в Департаменте рекомендуют образовательным учреждениям использовать современные педагогические и управленческие практики (наработанные столичными педагогами и специалистами Института последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко).

"Отдельно подчеркивают роль психологической службы учебных заведений и поддержки ментального здоровья педагогов", - подытожили в КГГА.