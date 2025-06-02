МОН запустило платформу для учнів за кордоном: як поєднати навчання у школах двох країн

Для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном, було створено спеціальну скорочену освітню програму - "Українознавчий компонент". Подати заявку, щоб легше здобувати українську освіту дистанційно, можна на спеціальній платформі.

Докладніше про основні виклики для українських школярів в інших країнах, мету освітньої програми й предмети, які вона пропонує вивчати, а також як саме подати заявку для участі в ній, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Основні виклики для українських школярів за кордоном

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки України, сьогодні понад 360 000 дітей навчаються за кордоном і паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно.

З огляду на це необхідно подолати основні виклики:

втрату зв'язку з українською мовою, культурою та історією;

подвійне навантаження (учні змушені навчатися в іноземній школі та паралельно - в українській школі онлайн);

графіки в українській дистанційній школі та іноземній часто збігаються, тому учні обирають ходити до місцевої школи й не навчатися дистанційно в українській;

учні обирають залишатися в іноземних школах та вступати в іноземні заклади вищої освіти (через низьку якість дистанційного навчання та велике навантаження);

складнощі з подальшою реінтеграцією до української освітньої системи.

Виклики для українських дітей за кордоном (інфографіка: ukrainian.studies.mon.gov.ua)

"Українознавчий компонент": чим допоможе програма

"Українознавчий компонент" - це скорочена освітня програма для школярів, які виїхали за кордон через війну.

Йдеться про те, що діти мають можливість:

ходити до місцевої школи (у тій країні, в якій наразі перебувають);

в українській школі - вивчати дистанційно лише основні предмети (яких немає в іноземній школі).

Решту предметів, які дитина вивчає у місцевій школі за кордоном, буде перезараховано, адже раніше МОН створило відповідну шкалу переведення оцінок (для визначеного переліку країн, де проживають українські школярі).

Які предмети пропонує вивчати "Українознавчий компонент"

В цілому скорочена освітня програма для українських школярів дозволяє:

зменшити навчальне навантаження з близько 25 годин до 5-8 годин на тиждень;

продовжити здобувати українську освіту дистанційно;

навчатися одночасно очно у місцевій школі.

З огляду на це, вона пропонує вивчати лише ті предмети, яких немає в іноземних школах:

Українську мову;

Українську літературу;

Історію України;

Географію України;

Основи правознавства;

Захист України.

Що вивчають в межах "Українознавчого компоненту" (інфографіка: ukrainian.studies.mon.gov.ua)

Як зареєструватись на програму "Українознавчий компонент"

Сьогодні, 2 червня 2025 року, МОН України запустило єдину діджитальну платформу "Українознавчий компонент".

Вона дозволяє батькам обрати школу, яка надає "Українознавчий компонент", а також подати заявку на зарахування дитини на цю програму.

Під час брифінгу про підсумки шкільного навчального року, заступниця міністра освіти й науки Надія Кузьмичова наголосила, що це - "єдине вікно для наших батьків та учнів, які перебувають за кордоном".

"І хто шукає можливості зарахування на "Українознавчий компонент" - може перейти на єдину платформу, через яку можна обрати заклад (який гарантовано з 1 вересня 2025 року відкриває українознавчі класи), який вже готовий до комунікації, зарахування та підготовки до 1 вересня", - пояснила вона.

Для того, щоб подати заявку щодо участі дитини у програмі, дорослим потрібно: