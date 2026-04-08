Коли Іран може відкрити Ормузьку протоку: в Тегерані дали відповідь

Один з високопосадовців режиму аятол зазначив, що Іран може відкрити Ормузьку протоку, яка буде працювати "в обмеженому та контрольованому режимі". Станеться це у четвер, 9 квітня, або у п'ятницю, 10 квітня - перед зустріччю представників США та Ірану в Пакистані.

"Якщо буде досягнуто порозуміння щодо рамок для переговорів, протоку можна буде відкрити «обмежено, під контролем Ірану", - пояснив він.

При цьому прохід буде обставлений низкою умов. Зокрема, доведеться координувати прохід та подальший рух з іранськими військовими.

"Координація з іранськими військовими буде обов’язковою для всіх кораблів. Припинення вогню все ще крихке, проте ми віддаємо перевагу тривалому миру, але Іран не боїться повернутися до війни, якщо США захочуть піти тим самим шляхом", - заявив співрозмовник.