RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Когда Иран может открыть Ормузский пролив: в Тегеране дали ответ

16:25 08.04.2026 Ср
2 мин
Открытый проход будет обставлен рядом условий, в частности придется координироваться с военными Ирана
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: иранский режим допустил открытие пролива (Getty Images)

Иран уже 9 или 10 апреля может открыть Ормузский пролив для прохода кораблей на постоянной основе. Это будет сделано перед переговорами с США.

Один из высокопоставленных чиновников режима аятолл отметил, что Иран может открыть Ормузский пролив, который будет работать "в ограниченном и контролируемом режиме". Произойдет это в четверг, 9 апреля, или в пятницу, 10 апреля - перед встречей представителей США и Ирана в Пакистане.

"Если будет достигнуто понимание относительно рамок для переговоров, пролив можно будет открыть "ограниченно, под контролем Ирана", - пояснил он.

При этом проход будет обставлен рядом условий. В частности, придется координировать проход и дальнейшее движение с иранскими военными.

"Координация с иранскими военными будет обязательной для всех кораблей. Прекращение огня все еще хрупкое, однако мы предпочитаем длительный мир, но Иран не боится вернуться к войне, если США захотят пойти тем же путем", - заявил собеседник.

Перемирие между США и Ираном: что известно

Напомним, в ночь на 8 апреля, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

После этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня. Интересно, что о "победе" заявил также и Иран.

Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию США, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранСоединенные Штаты АмерикиОрмузский проливБлижний восток