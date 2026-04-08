Когда Иран может открыть Ормузский пролив: в Тегеране дали ответ

Один из высокопоставленных чиновников режима аятолл отметил, что Иран может открыть Ормузский пролив, который будет работать "в ограниченном и контролируемом режиме". Произойдет это в четверг, 9 апреля, или в пятницу, 10 апреля - перед встречей представителей США и Ирана в Пакистане.

"Если будет достигнуто понимание относительно рамок для переговоров, пролив можно будет открыть "ограниченно, под контролем Ирана", - пояснил он.

При этом проход будет обставлен рядом условий. В частности, придется координировать проход и дальнейшее движение с иранскими военными.

"Координация с иранскими военными будет обязательной для всех кораблей. Прекращение огня все еще хрупкое, однако мы предпочитаем длительный мир, но Иран не боится вернуться к войне, если США захотят пойти тем же путем", - заявил собеседник.