Коли Іран може відкрити Ормузьку протоку: в Тегерані дали відповідь
Іран вже 9 або 10 квітня може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів на постійній основі. Це буде зроблено перед переговорами з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Один з високопосадовців режиму аятол зазначив, що Іран може відкрити Ормузьку протоку, яка буде працювати "в обмеженому та контрольованому режимі". Станеться це у четвер, 9 квітня, або у п'ятницю, 10 квітня - перед зустріччю представників США та Ірану в Пакистані.
"Якщо буде досягнуто порозуміння щодо рамок для переговорів, протоку можна буде відкрити «обмежено, під контролем Ірану", - пояснив він.
При цьому прохід буде обставлений низкою умов. Зокрема, доведеться координувати прохід та подальший рух з іранськими військовими.
"Координація з іранськими військовими буде обов’язковою для всіх кораблів. Припинення вогню все ще крихке, проте ми віддаємо перевагу тривалому миру, але Іран не боїться повернутися до війни, якщо США захочуть піти тим самим шляхом", - заявив співрозмовник.
Перемир'я між США та Іраном: що відомо
Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.
Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про тимчасове припинення вогню. Цікаво, що про "перемогу" заявив також і Іран.
Крім того, ЗМІ повідомили, що перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Делегацію США, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.