Коли ЄС знову візьметься за 90 млрд євро для України: названо дату

"З боку ЄС настав час розблокувати кредит на 90 мільярдів євро та просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій. Рада з закордонних справ розгляне це наступного тижня", - наголосила вона.

Заява Каллас стала відповіддю на черговий масований обстріл України. Вона наголосила, що оскільки армія РФ застрягла на полі бою, "Москва продовжує вдаватися до терору проти невинних".

"Росія хоче більше війни, тому наша відповідь - більше допомоги Україні, більше тиску на Росію та повна відповідальність за воєнні злочини", - підкреслила глава дипломатії ЄС.

Кредит Україні від ЄС

Нагадаємо, перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.

Мадяр заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.