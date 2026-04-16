RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Когда ЕС снова возьмется за 90 млрд евро для Украины: названа дата

19:30 16.04.2026 Чт
2 мин
Кроме кредита, Евросовет рассмотрит и 20-й пакет санкций против РФ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кайя Каллас (GettyImages)

Уже на следующей неделе Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о кредите Украине в размере 90 млрд евро и 20-го пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Читайте также: Мадьяр раскрыл условие Орбана для разблокирования кредита Украине от ЕС

"Со стороны ЕС пришло время разблокировать кредит на 90 миллиардов евро и продвигаться вперед с 20-м пакетом санкций. Совет по иностранным делам рассмотрит это на следующей неделе", - подчеркнула она.

Заявление Каллас стало ответом на очередной массированный обстрел Украины. Она подчеркнула, что поскольку армия РФ застряла на поле боя, "Москва продолжает прибегать к террору против невинных".

"Россия хочет больше войны, поэтому наш ответ - больше помощи Украине, больше давления на Россию и полная ответственность за военные преступления", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Кредит Украине от ЕС

Напомним, победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Мадьяр заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.

Отметим, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию. К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.

Вместе с тем, как стало известно, Еврокомиссия отсрочила первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраина