Когда ЕС снова возьмется за 90 млрд евро для Украины: названа дата

"Со стороны ЕС пришло время разблокировать кредит на 90 миллиардов евро и продвигаться вперед с 20-м пакетом санкций. Совет по иностранным делам рассмотрит это на следующей неделе", - подчеркнула она.

Заявление Каллас стало ответом на очередной массированный обстрел Украины. Она подчеркнула, что поскольку армия РФ застряла на поле боя, "Москва продолжает прибегать к террору против невинных".

"Россия хочет больше войны, поэтому наш ответ - больше помощи Украине, больше давления на Россию и полная ответственность за военные преступления", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Кредит Украине от ЕС

Напомним, победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Мадьяр заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.