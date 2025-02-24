Коли чекати дій від Мерца та чи зможе він посилити Європу: пояснення політолога

Перемога лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца на виборах у Німеччині є важливою для України.

За його словами, наразі ключове завдання Мерца - якомога швидше сформували коаліцію. Саме тому його партія вже почала перші перемовини.

"Якщо вони це зроблять, я думаю, що Німеччина зможе повернутися в клуб лідерів Європейського Союзу, і це однозначно для нас буде гарна новина. Тому що вони скептично достатньо налаштовані стосовно Сполучених Штатів", - заявив Рейтерович.

На його думку, це може дозволити Німеччині більше допомагати Україні й брати на себе роль лідера в повоєнному врегулюванні, і в допомозі Україні.

"Тут для нас поки перспективи не погані, але я боюся, що десь місяць, як мінімум, це якщо пощастить, місяць ситуація буде ще дещо в підвішеному стані, тому що формування коаліції. Але якщо вони її швидко зроблять, тоді для нас відкриються зовсім інші перспективи, і я думаю, нам цими перспективами треба буде по повній програмі скористатися", - підкреслив політолог.

Вибори у Німеччині

Вчора у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. За результатами екзит-полу, партія Мерца виграла вибори: ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС) набрала 29% голосів.

На другому місці опинилась партія АдН, а третє - зайняла СДПН. Для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.