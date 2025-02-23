Мерц має намір сформувати новий уряд до 20 квітня
Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц планує сформувати уряд до Великодня (20 квітня). Він хоче почати переговори про формування коаліції не пізніше, ніж через вісім днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de.
"Після виборів у Гамбурзі настав час для інтенсивного діалогу один з одним. Я сподіваюся, що ми завершимо формування уряду найпізніше до Великодня", - сказав він в ефірі телеканала "Фенікс".
Політик зазначив, що якби було сформовано двопартійний коаліційний уряд, усе могло б розвиватися швидше. Також відомо, що він вестиме переговори з усіма можливими політичними партіями демократичного центру.
"Ми вже третій рік перебуваємо в рецесії, і ми повинні з неї вийти", - уточнює Мерц.
Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу.
Фрідріх Мерц після оголошення результатів екзит-полу заявив, що його партія виграла вибори. Згідно з непідтвердженими даними, ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.
Згідно з екзит-полами, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН. Для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.
Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах до Бундестагу. Він узяв на себе відповідальність за результати і привітав Мерца.
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