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Мерц має намір сформувати новий уряд до 20 квітня

Неділя 23 лютого 2025 23:50
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Мерц має намір сформувати новий уряд до 20 квітня Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц планує сформувати уряд до Великодня (20 квітня). Він хоче почати переговори про формування коаліції не пізніше, ніж через вісім днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de.

"Після виборів у Гамбурзі настав час для інтенсивного діалогу один з одним. Я сподіваюся, що ми завершимо формування уряду найпізніше до Великодня", - сказав він в ефірі телеканала "Фенікс".

Політик зазначив, що якби було сформовано двопартійний коаліційний уряд, усе могло б розвиватися швидше. Також відомо, що він вестиме переговори з усіма можливими політичними партіями демократичного центру.

"Ми вже третій рік перебуваємо в рецесії, і ми повинні з неї вийти", - уточнює Мерц.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу.

Фрідріх Мерц після оголошення результатів екзит-полу заявив, що його партія виграла вибори. Згідно з непідтвердженими даними, ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.

Згідно з екзит-полами, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН. Для соціал-демократів це найгірший результат на федеральних виборах на сьогодні.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах до Бундестагу. Він узяв на себе відповідальність за результати і привітав Мерца.

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