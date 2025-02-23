Мерц має намір сформувати новий уряд до 20 квітня

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц планує сформувати уряд до Великодня (20 квітня). Він хоче почати переговори про формування коаліції не пізніше, ніж через вісім днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de .

"Після виборів у Гамбурзі настав час для інтенсивного діалогу один з одним. Я сподіваюся, що ми завершимо формування уряду найпізніше до Великодня", - сказав він в ефірі телеканала "Фенікс".

Політик зазначив, що якби було сформовано двопартійний коаліційний уряд, усе могло б розвиватися швидше. Також відомо, що він вестиме переговори з усіма можливими політичними партіями демократичного центру.

"Ми вже третій рік перебуваємо в рецесії, і ми повинні з неї вийти", - уточнює Мерц.