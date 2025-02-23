Шольц визнав поразку на виборах і взяв на себе відповідальність за результат

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав свою поразку на сьогоднішніх виборах до Бундестагу. Він також узяв на себе відповідальність за результати і привітав переможця Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rhein-Neckar-Zeuitung і NTV .

"Це гіркий результат виборів для Соціал-демократичної партії, це також поразка на виборах", - заявив він після перших екзит-полів ARD і ZDF.

При цьому Шольц зазначив, що зараз для СДПН важливо "рухатися вперед разом". Він подякував усім членам партії за їхню участь у кампанії і привітав ХДС/ХСС, і зокрема Мерца. Політик заявив, що обійматиме свою посаду "до останнього дня", але дав зрозуміти, що не матиме жодного стосунку до формування уряду.

"Тепер інші мають знайти спосіб сформувати уряд", - заявив Шольц.

Водночас він виступає проти ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини", заявляючи, що СДПН має довгу історію боротьби за демократію, а ультраправі - це те, з чим вони ніколи не повинні миритися.

"Я думаю, ми можемо пишатися тим, що так тісно співпрацювали у важкі часи. Я хотів би, щоб результат був кращим, але ми можемо боротися за кращі результати виборів у майбутньому, і ми усвідомлюємо свою відповідальність за нашу країну і продовжимо працювати відповідно до цього. Ви (виборці - ред.) можете на нас покластися - ви можете вірити, що Соціал-демократична партія буде і надалі дотримуватися своїх принципів", - заявив він.