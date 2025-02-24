Когда ждать действий от Мерца и сможет ли он усилить Европу: объяснение политолога

По его словам, сейчас ключевая задача Мерца - как можно скорее сформировать коалицию. Именно поэтому его партия уже начала первые переговоры.

"Если они это сделают, я думаю, что Германия сможет вернуться в клуб лидеров Европейского Союза, и это однозначно для нас будет хорошая новость. Потому что они достаточно скептически настроены в отношении Соединенных Штатов", - заявил Рейтерович.

По его мнению, это может позволить Германии больше помогать Украине и брать на себя роль лидера в послевоенном урегулировании, и в помощи Украине.

"Здесь для нас пока перспективы не плохие, но я боюсь, что где-то месяц, как минимум, это если повезет, месяц ситуация будет еще несколько в подвешенном состоянии, потому что формирование коалиции. Но если они ее быстро сделают, тогда для нас откроются совсем другие перспективы, и я думаю, нам этими перспективами надо будет по полной программе воспользоваться", - подчеркнул политолог.

Выборы в Германии

Вчера в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг. По результатам экзит-пола, партия Мерца выиграла выборы: ХДС вместе со своей баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС) набрала 29% голосов.

На втором месте оказалась партия АдГ, а третье - заняла СДПГ. Для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.