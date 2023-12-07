Коли буде відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій: відповідь НАЗК

"Пріоритетом НАЗК є забезпечення захисту інформації про декларантів, які здійснюють захист нашої держави, та членів їх сімей. Наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими особами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати. Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".

"Звертаємо увагу декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій з публічної частини Реєстру, що залишилося обмаль часу для подачі до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру", - зазначили в НАЗК.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний штаб України.

У НАЗК нагадали, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься НАЗК за поданнями ініціаторів і після 10 грудня аж до дати завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Е-декларування

Нагадаємо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.