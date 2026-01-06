Колесо огляду на Подолі арештували: чому зупинили атракціон у центрі Києва

Роботу Колеса огляду, розташованого на Контрактовій площі Києва, зупинили. Атракціон було арештовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури у Facebook.

Чому арештували Колесо огляду в центрі Києва

Українцям розповіли, що прокуратура зупинила роботу Колеса огляду на Подолі в Києві через суд.

"Атракціон арештовано", - додали у прес-службі міської прокуратури.

Колесо огляду в центрі Києва арештували (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Уточнюється, що Подільський районний суд наклав арешт із забороною користування на атракціон "Колесо огляду" (розміщений на Контрактовій площі у столиці) за клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Зазначається, що під час огляду атракціону було встановлено:

що його металеві конструкції розміщені на дерев'яних брусах;

ці дерев'яні бруси - перебувають у незадовільному технічному стані.

Колесо огляду на Контрактовій площі більше не працює (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Відтак існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками - включно з травмуванням чи загибеллю людей.

"Тому прокурори просили суд зупинити роботу атракціону", - підсумували у Київській міській прокуратурі.

Публікація столичної прокуратури (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року у прес-службі Київської міської прокуратури пояснили, як Колесо огляду з'явилось на Контрактовій площі в цілому.

Йдеться про те, що атракціон було розміщено як тимчасовий об'єкт на новорічно-різдвяному ярмарку (із контрольною карткою на тимчасове порушення благоустрою).

Згодом її кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян.

"Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували", - повідомили громадянам.

Крім того, українцям розповіли, що посадовцям КМДА, які роками "не помічали" атракціон, що працював без жодних дозволів на землю в історичній частині столиці, повідомили про підозри.

Так, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомлено про підозри у службовій недбалості було: