Колесо огляду на Подолі в Києві можуть закрити: прокуратура пояснила, в чому небезпека

Колесо огляду, розташоване на Контрактовій площі в Києві, можуть закрити через незадовільний стан атракціону та брак необхідної дозвільної документації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури у Facebook.

Чому Колесо огляду в Києві визнали небезпечним

Українцям розповіли, що Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації - через незадовільний стан атракціону.

"Таким чином ми хочемо упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном", - пояснили громадянам.

Колесо огляду на Подолі (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

У рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України (за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації об'єкта), було встановлено під час огляду:

що опорна металева конструкція атракціону (Колеса огляду на Подолі) розміщена на дерев'яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані;

що дерев'яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи;

що частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі.

Пошкоджені дерев'яні бруси під атракціоном (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Все це створює загрозу здоров'ю та життю людей", - наголосили у прокуратурі.

Уточнюється, що досудове розслідування наразі триває. Проводять його слідчі Подільського УП ГУ Нацполіції у місті Києві.

Публікація прокуратури Києва щодо клопотання про арешт (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Як Колесо огляду з'явилось на Контрактовій площі

Дещо згодом у прокуратурі розповіли, що Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об'єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою.

При цьому згодом її кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян.

"Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували", - повідомили громадянам.

Колесо огляду в Києві встановили до зимових свят (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Зазначається, що співробітники відділу контролю за благоустроєм апарату Подільської РДА з 2023 року неодноразово вносили підприємцю приписи - з вимогою надати дозвільну документацію на розміщення Колеса огляду.

"Не отримавши документи, вони проінформували профільні департаменти КМДА та органи контролю про виявлене порушення порядку розміщення атракціонів в місті Києві, яке потребує розгляду та вжиття відповідних заходів реагування. Однак посадові особи КМДА належним чином не відреагували", - додали у прокуратурі.

Кому повідомлено про підозри через цей атракціон

Згідно з інформацією прокуратури, посадовцям КМДА, які роками не помічали Колесо огляду на Подолі, що працювало без жодних дозволів на землю в історичній частині Києва, повідомлено про підозри.

Так, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомлено про підозри у службовій недбалості було:

директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);

директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Повідомляється, що директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА (яка має контролювати використання комунальних земельних ділянок у столиці), не вживала жодних заходів для повернення самовільно зайнятої підприємцем ділянки, на якій він встановив атракціон.

"Зокрема, посадовиця не вела судово-претензійну діяльність", - уточнили у прокуратурі.

Керівник Департаменту територіального контролю столиці також "не вживав жодних заходів для звільнення комунальної земельної ділянки від самовільно розміщеного на ній Колеса огляду".

Колесо огляду у столиці розміщене самовільно (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва", - додали у прокуратурі.

Насамкінець українцям повідомили, що у зв'язку з бездіяльністю посадових осіб Київської міської ради, Подільська окружна прокуратура міста Києва у червні 2025 року звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави.

Суд просять "зобов'язати підприємця звільнити комунальну земельну ділянку шляхом демонтажу Колеса огляду на Контрактовій площі у Подільському районі столиці".

"Судовий розгляд справи триває", - підсумували у прес-службі Київської міської прокуратури.

Публікація столичної прокуратури щодо підозр посадовцям (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)