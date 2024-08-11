5 найвищих оглядових коліс України, вид з яких кращий, ніж з ілюмінатора

Який мандрівник або турист не мріяв побачити красиве місто усе й разом? А зробити це можна, якщо у вас немає приватного літака або гелікоптеру, тільки з дуже високої точки огляду. А що може бути краще за колеса огляду, які мало того, ще високі, так ще й розташовані у найбільш мальовничих місцях?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 найвищих оглядових коліс в Україні, які подарують відвідувачам відчуття польоту та неймовірні краєвиди.

Київське колесо огляду на Подолі

На Контрактовій площі в Києві розташоване колесо огляду, привезене з Парижа.

Його діаметр складає 43 метри, і з вершини відкривається панорамний вид на старий Поділ, Дніпро та навколишні пагорби.

Колесо білого кольору з закритими скляними кабінами, що забезпечує безпеку і комфорт під час катання.

Вечірнє підсвічування кабінок створює чарівну атмосферу (фото: Вікіпедія)

Харківське колесо огляду

У Харкові, в Центральному парку, розташоване найвище колесо огляду в Україні - 55 метрів. Кабінки повністю закриті, що забезпечує безпеку.

З висоти відкривається захоплюючий вид на визначні пам'ятки міста, такі як Госпром, ХНУ та Успенський собор.

У кожній кабіні можуть розміститися до шести осіб, також є кабінка для людей на інвалідних колясках.

Один оберт колеса триває близько двадцяти хвилин (фото: Вікіпедія)

Одеське колесо огляду

У Одеському міському парку ім. Шевченка встановлено колесо огляду висотою 45 метрів. До встановлення харківського колеса воно було найбільшим в Україні.

Колесо вражає своєю вечірньою підсвіткою з 18 000 лампочок, що створює неповторну атмосферу.

З висоти відкривається повний краєвид на місто та море (фото: Вікіпедія)

Бердянське колесо огляду

У Бердянську на набережній знаходиться колесо огляду висотою 50 метрів, що стало візитною карткою міста. Воно є частиною місцевого луна-парку і надає чудовий краєвид на порт і морські простори.

Кабінка розрахована на шість осіб, і один оберт триває приблизно 12 хвилин.

Після заходу сонця колесо підсвічується яскравими неоновими вогнями (фото: Вікіпедія)

Колесо огляду в Буковелі

У Буковелі розташоване колесо огляду висотою 45 метрів, відкрите у 2023 році, і воно є наймолодшим серед своїх побратимів.

Покататися на цьому чарівному атракціоні можна влітку та взимку, оскільки кабіни обладнані панорамними вікнами, системою кондиціювання, автоматичними дверима та аварійною системою.

Зверху відкривається неймовірна панорама на Карпати (фото: Вікіпедія)