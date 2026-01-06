ua en ru
Колесо обозрения на Подоле арестовали: почему остановили аттракцион в центре Киева

Вторник 06 января 2026 13:18
Колесо обозрения на Подоле в Киеве больше не работает (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Работу Колеса обозрения, расположенного на Контрактовой площади Киева, остановили. Аттракцион был арестован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Почему арестовали Колесо обозрения в центре Киева

Украинцам рассказали, что прокуратура остановила работу Колеса обозрения на Подоле в Киеве через суд.

"Аттракцион арестован", - добавили в пресс-службе городской прокуратуры.



Колесо обозрения в центре Киева арестовали (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Уточняется, что Подольский районный суд наложил арест с запретом пользования на аттракцион "Колесо обозрения" (размещенный на Контрактовой площади в столице) по ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Отмечается, что при осмотре аттракциона было установлено:

  • что его металлические конструкции размещены на деревянных брусьях;
  • эти деревянные брусья - находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.



Колесо обозрения на Контрактовой площади больше не работает (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Поэтому существует риск аварийной ситуации с тяжелыми последствиями - включая травмирование или гибель людей.

"Поэтому прокуроры просили суд остановить работу аттракциона", - подытожили в Киевской городской прокуратуре.

Публикация столичной прокуратуры (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Стоит отметить, что в конце 2025 года в пресс-службе Киевской городской прокуратуры объяснили, как Колесо обозрения появилось на Контрактовой площади в целом.

Речь идет о том, что аттракцион был размещен как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке (с контрольной карточкой на временное нарушение благоустройства).

Впоследствии ее несколько раз продлевали из-за популярности аттракциона среди киевлян.

"Однако после того, как срок действия контрольной карточки закончился, аттракцион не демонтировали", - сообщили гражданам.

Кроме того, украинцам рассказали, что чиновникам КГГА, которые годами "не замечали" аттракцион, работавший без всяких разрешений на землю в исторической части столицы, сообщили о подозрениях.

Так, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрениях в служебной халатности было:

  • директору Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета;
  • директору Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Колесо обозрения в Киеве - одно из самых высоких в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как застраивали Киев и почему советская эпоха стала катастрофой.

Читайте также, почему на Подоле в Киеве много заброшенных зданий.

