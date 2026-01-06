Колесо обозрения на Подоле арестовали: почему остановили аттракцион в центре Киева
Работу Колеса обозрения, расположенного на Контрактовой площади Киева, остановили. Аттракцион был арестован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Почему арестовали Колесо обозрения в центре Киева
Украинцам рассказали, что прокуратура остановила работу Колеса обозрения на Подоле в Киеве через суд.
"Аттракцион арестован", - добавили в пресс-службе городской прокуратуры.
Колесо обозрения в центре Киева арестовали (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Уточняется, что Подольский районный суд наложил арест с запретом пользования на аттракцион "Колесо обозрения" (размещенный на Контрактовой площади в столице) по ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева.
Отмечается, что при осмотре аттракциона было установлено:
- что его металлические конструкции размещены на деревянных брусьях;
- эти деревянные брусья - находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Колесо обозрения на Контрактовой площади больше не работает (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Поэтому существует риск аварийной ситуации с тяжелыми последствиями - включая травмирование или гибель людей.
"Поэтому прокуроры просили суд остановить работу аттракциона", - подытожили в Киевской городской прокуратуре.
Публикация столичной прокуратуры (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Стоит отметить, что в конце 2025 года в пресс-службе Киевской городской прокуратуры объяснили, как Колесо обозрения появилось на Контрактовой площади в целом.
Речь идет о том, что аттракцион был размещен как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке (с контрольной карточкой на временное нарушение благоустройства).
Впоследствии ее несколько раз продлевали из-за популярности аттракциона среди киевлян.
"Однако после того, как срок действия контрольной карточки закончился, аттракцион не демонтировали", - сообщили гражданам.
Кроме того, украинцам рассказали, что чиновникам КГГА, которые годами "не замечали" аттракцион, работавший без всяких разрешений на землю в исторической части столицы, сообщили о подозрениях.
Так, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрениях в служебной халатности было:
- директору Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета;
- директору Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета.
