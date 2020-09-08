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Колесникову задержали на границе с Украиной, - СМИ

Минск, Вторник 08 сентября 2020 08:40
Колесникову задержали на границе с Украиной, - СМИ
Фото: Мария Колесникова (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Другие представители оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу.

Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Телеканал сообщил, что члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью "сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

Ранее в представитель Госпогранкомитета заявил, что Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу с Украиной.

Напомним, в Беларуси заявили о похищении Колесниковой в центре Минска. Правоохранители опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Кроме того, опубликовано видео возможного похищения Колесниковой.

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