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Колеснікову затримали на кордоні з Україною, - ЗМІ

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 08:40
Колеснікову затримали на кордоні з Україною, - ЗМІ
Фото: Марія Колеснікова (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова затримана на кордоні з Україною. Інші представники опозиції Іван Кравцов і Антон Родненков перетнули кордон.

Про це повідомив телеканал "Білорусь 1".

Телеканал повідомив, що члени координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов цієї ночі "втекли за кордон".

"Зараз вони знаходяться на території України. Їх колега Марія Колеснікова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Раніше в представник Держприкордонкомітету заявив, що Колеснікова, Кравцов і Родненков перетнули кордон з Україною.

Нагадаємо, в Білорусі заявили про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. Правоохоронці спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Крім того, опубліковано відео можливого викрадення Колеснікової.

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