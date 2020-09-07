Опубликовано видео возможного похищения Колесниковой

Фото: Мария Колесникова (facebook.com/maria kalesnikava)

В сети появилось видео возможного похищения Марии Колесниковой - члена координационного совета оппозиции и соратницы Светланы Тихановской. На видео запечатлен микроавтобус, который, предположительно, мог увезти Колесникову в неизвестном направлении.

Запись опубликовал местный портал TUT.BY.

В частности, на видео в темный микроавтобус с надписью "Связь" садятся люди, мужчина в униформе отходит от авто. Позже микроавтобус отъезжает от тротуара и поворачивает на улицу Кирова. Отметим, на самой записи не видно, что в автомобиле была именно Колесникова.

В то же время, данное видео как момент похищения женщины опубликовали координационный совет оппозиции и штаб оппозиционера Виктора Бабарико.

Напомним, сегодня белорусская оппозиция заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. При этом МВД Беларуси и местная милиция опровергают, что она была задержана. Свидетели сообщили, что женщину похитили около Национального художественного музея.

Министр иностранных Литвы Линас Линкявичус призвал представителей власти Беларуси немедленно отпустить Колесникову, а сама Светлана Тихановская назвала этот инцидент попыткой запугивания и террором. Она также добавила, что чем больше власти запугивают оппонентов, тем больше людей будет выходить на улицы.