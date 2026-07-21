У коледжах стартували вступні випробування: графік для випускників 9 та 11 класів

Сьогодні, 21 липня, у закладах фахової передвищої освіти розпочалися вступні випробування. Абітурієнти проходитимуть співбесіди та творчі конкурси залежно від обраної спеціальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Головне:
Графік проведення співбесід і творчих конкурсів залежить від освітньої бази вступу.
Зокрема:
Вступні випробування з оцінюванням творчих або фізичних здібностей проходитимуть для вступників на такі спеціальності:
Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти проходитимуть індивідуальну співбесіду.
У МОН нагадали, що програми співбесід і творчих конкурсів уже оприлюднені на офіційних сайтах закладів освіти. Також у них містяться критерії, за якими оцінюватимуть підготовленість вступників.
Під час співбесіди перевірятимуть знання абітурієнтів з одного або двох навчальних предметів (дисциплін).
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти відбувається за результатами творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди. Для вступників після 11 класу передбачена альтернатива - замість співбесіди вони можуть подати результати НМТ за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.
Зазначимо, подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.