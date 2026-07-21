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У коледжах стартували вступні випробування: графік для випускників 9 та 11 класів

13:12 21.07.2026 Вт
2 хв
Для більшості спеціальностей вистачить лише усної співбесіди
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Вступна кампанія (Getty Images)

Сьогодні, 21 липня, у закладах фахової передвищої освіти розпочалися вступні випробування. Абітурієнти проходитимуть співбесіди та творчі конкурси залежно від обраної спеціальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Головне:

  • Старт вступної кампанії: 21 липня в українських закладах фахової передвищої освіти розпочався етап вступних випробувань - абітурієнти складають співбесіди та творчі конкурси.
  • Творчі конкурси: Проводяться лише для окремих спеціальностей, пов'язаних із мистецтвом, дизайном, реставрацією, фізичною культурою та стоматологією.
  • Співбесіди для інших напрямів: Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти складають індивідуальну співбесіду.
  • Де шукати вимоги: Програми випробувань та критерії оцінювання вже оприлюднені на офіційних сайтах навчальних закладів.

Коли проходитимуть вступні випробування

Графік проведення співбесід і творчих конкурсів залежить від освітньої бази вступу.

Зокрема:

  • 21-28 липня - для вступників на основі 9 класів;
  • 27 липня - 7 серпня - для вступників на основі 11 класів, а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).

Для яких спеціальностей проводять творчі конкурси

Вступні випробування з оцінюванням творчих або фізичних здібностей проходитимуть для вступників на такі спеціальності:

  • середня освіта (предметні спеціальності "Мистецтво. Образотворче мистецтво", "Мистецтво. Музичне мистецтво", "Фізична культура");
  • фізична культура і спорт;
  • аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;
  • дизайн;
  • декоративне мистецтво та ремесла;
  • образотворче мистецтво та реставрація;
  • музичне мистецтво;
  • перформативні мистецтва;
  • стоматологія.

Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти проходитимуть індивідуальну співбесіду.

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Де знайти програми випробувань

У МОН нагадали, що програми співбесід і творчих конкурсів уже оприлюднені на офіційних сайтах закладів освіти. Також у них містяться критерії, за якими оцінюватимуть підготовленість вступників.

Під час співбесіди перевірятимуть знання абітурієнтів з одного або двох навчальних предметів (дисциплін).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти відбувається за результатами творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди. Для вступників після 11 класу передбачена альтернатива - замість співбесіди вони можуть подати результати НМТ за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.

Зазначимо, подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.

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