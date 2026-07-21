У коледжах стартували вступні випробування: графік для випускників 9 та 11 класів

Головне: Старт вступної кампанії: 21 липня в українських закладах фахової передвищої освіти розпочався етап вступних випробувань - абітурієнти складають співбесіди та творчі конкурси.

21 липня в українських закладах фахової передвищої освіти розпочався етап вступних випробувань - абітурієнти складають співбесіди та творчі конкурси. Творчі конкурси: Проводяться лише для окремих спеціальностей, пов'язаних із мистецтвом, дизайном, реставрацією, фізичною культурою та стоматологією.

Проводяться лише для окремих спеціальностей, пов'язаних із мистецтвом, дизайном, реставрацією, фізичною культурою та стоматологією. Співбесіди для інших напрямів: Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти складають індивідуальну співбесіду.

Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти складають індивідуальну співбесіду. Де шукати вимоги: Програми випробувань та критерії оцінювання вже оприлюднені на офіційних сайтах навчальних закладів.

Коли проходитимуть вступні випробування

Графік проведення співбесід і творчих конкурсів залежить від освітньої бази вступу.

Зокрема:

21-28 липня - для вступників на основі 9 класів ;

- для вступників ; 27 липня - 7 серпня - для вступників на основі 11 класів, а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).

Для яких спеціальностей проводять творчі конкурси

Вступні випробування з оцінюванням творчих або фізичних здібностей проходитимуть для вступників на такі спеціальності:

середня освіта (предметні спеціальності "Мистецтво. Образотворче мистецтво", "Мистецтво. Музичне мистецтво", "Фізична культура");

фізична культура і спорт;

аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;

дизайн;

декоративне мистецтво та ремесла;

образотворче мистецтво та реставрація;

музичне мистецтво;

перформативні мистецтва;

стоматологія.

Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти проходитимуть індивідуальну співбесіду.

Де знайти програми випробувань

У МОН нагадали, що програми співбесід і творчих конкурсів уже оприлюднені на офіційних сайтах закладів освіти. Також у них містяться критерії, за якими оцінюватимуть підготовленість вступників.

Під час співбесіди перевірятимуть знання абітурієнтів з одного або двох навчальних предметів (дисциплін).