В колледжах стартовали вступительные экзамены: график для выпускников 9 и 11 классов

Сегодня, 21 июля, в учреждениях профессионального высшего образования начались вступительные экзамены. Абитуриенты будут проходить собеседования и творческие конкурсы в зависимости от выбранной специальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
График проведения собеседований и конкурсов зависит от образовательной базы поступления.
В частности:
Вступительные испытания с оценкой творческих или физических способностей будут проходить для поступающих на следующие специальности:
Для поступления на все другие специальности абитуриенты будут проходить индивидуальное собеседование.
В МОН напомнили, что программы собеседований и творческих конкурсов уже обнародованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в них содержатся критерии, по которым будут оцениваться подготовленность поступающих.
Во время собеседования будут проверять знания абитуриентов по одному или двум учебным предметам (дисциплинам).
Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования происходит по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. Для поступающих после 11 класса предусмотрена альтернатива - вместо собеседования они могут подать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.
Отметим, подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября.