В колледжах стартовали вступительные экзамены: график для выпускников 9 и 11 классов

Главное: Старт вступительной кампании: 21 июля в украинских учреждениях профессионального высшего образования начался этап вступительных экзаменов - абитуриенты составляют собеседования и творческие конкурсы.

21 июля в украинских учреждениях профессионального высшего образования начался этап вступительных экзаменов - абитуриенты составляют собеседования и творческие конкурсы. Творческие конкурсы: Проводятся только для отдельных специальностей, связанных с искусством, дизайном, реставрацией, физической культурой и стоматологией.

Проводятся только для отдельных специальностей, связанных с искусством, дизайном, реставрацией, физической культурой и стоматологией. Собеседования по другим направлениям: Для поступления на все другие специальности абитуриенты проходят индивидуальное собеседование.

Для поступления на все другие специальности абитуриенты проходят индивидуальное собеседование. Где искать требования: Программы испытаний и критерии оценки уже опубликованы на официальных сайтах учебных заведений.

Когда будут проходить вступительные испытания

График проведения собеседований и конкурсов зависит от образовательной базы поступления.

В частности:

21-28 июля - для поступающих на основе 9 классов ;

- для поступающих ; 27 июля - 7 августа - для поступающих на основе 11 классов, а также диплома квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста).

Для каких специальностей проводят творческие конкурсы

Вступительные испытания с оценкой творческих или физических способностей будут проходить для поступающих на следующие специальности:

среднее образование (предметные специальности "Искусство. Изобразительное искусство", "Искусство. Музыкальное искусство", "Физическая культура");

физическая культура и спорт;

аудиовизуальное искусство и медиапроизводство;

дизайн;

декоративное искусство и ремесла;

изобразительное искусство и реставрация;

музыкальное искусство;

перформативные искусства;

стоматология.

Для поступления на все другие специальности абитуриенты будут проходить индивидуальное собеседование.

Где найти программы испытаний

В МОН напомнили, что программы собеседований и творческих конкурсов уже обнародованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в них содержатся критерии, по которым будут оцениваться подготовленность поступающих.

Во время собеседования будут проверять знания абитуриентов по одному или двум учебным предметам (дисциплинам).