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В колледжах стартовали вступительные экзамены: график для выпускников 9 и 11 классов

13:12 21.07.2026 Вт
2 мин
Для большинства специальностей достаточно только устного собеседования
aimg Татьяна Веремеева
В колледжах стартовали вступительные экзамены: график для выпускников 9 и 11 классов Фото: Вступительная кампания (Getty Images)
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Сегодня, 21 июля, в учреждениях профессионального высшего образования начались вступительные экзамены. Абитуриенты будут проходить собеседования и творческие конкурсы в зависимости от выбранной специальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Главное:

  • Старт вступительной кампании: 21 июля в украинских учреждениях профессионального высшего образования начался этап вступительных экзаменов - абитуриенты составляют собеседования и творческие конкурсы.
  • Творческие конкурсы: Проводятся только для отдельных специальностей, связанных с искусством, дизайном, реставрацией, физической культурой и стоматологией.
  • Собеседования по другим направлениям: Для поступления на все другие специальности абитуриенты проходят индивидуальное собеседование.
  • Где искать требования: Программы испытаний и критерии оценки уже опубликованы на официальных сайтах учебных заведений.

Когда будут проходить вступительные испытания

График проведения собеседований и конкурсов зависит от образовательной базы поступления.

В частности:

  • 21-28 июля - для поступающих на основе 9 классов;
  • 27 июля - 7 августа - для поступающих на основе 11 классов, а также диплома квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста).

Для каких специальностей проводят творческие конкурсы

Вступительные испытания с оценкой творческих или физических способностей будут проходить для поступающих на следующие специальности:

  • среднее образование (предметные специальности "Искусство. Изобразительное искусство", "Искусство. Музыкальное искусство", "Физическая культура");
  • физическая культура и спорт;
  • аудиовизуальное искусство и медиапроизводство;
  • дизайн;
  • декоративное искусство и ремесла;
  • изобразительное искусство и реставрация;
  • музыкальное искусство;
  • перформативные искусства;
  • стоматология.

Для поступления на все другие специальности абитуриенты будут проходить индивидуальное собеседование.

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Где найти программы испытаний

В МОН напомнили, что программы собеседований и творческих конкурсов уже обнародованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в них содержатся критерии, по которым будут оцениваться подготовленность поступающих.

Во время собеседования будут проверять знания абитуриентов по одному или двум учебным предметам (дисциплинам).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования происходит по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. Для поступающих после 11 класса предусмотрена альтернатива - вместо собеседования они могут подать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.

Отметим, подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября.

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