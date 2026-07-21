В колледжах стартовали вступительные экзамены: график для выпускников 9 и 11 классов
Сегодня, 21 июля, в учреждениях профессионального высшего образования начались вступительные экзамены. Абитуриенты будут проходить собеседования и творческие конкурсы в зависимости от выбранной специальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
- Старт вступительной кампании: 21 июля в украинских учреждениях профессионального высшего образования начался этап вступительных экзаменов - абитуриенты составляют собеседования и творческие конкурсы.
- Творческие конкурсы: Проводятся только для отдельных специальностей, связанных с искусством, дизайном, реставрацией, физической культурой и стоматологией.
- Собеседования по другим направлениям: Для поступления на все другие специальности абитуриенты проходят индивидуальное собеседование.
- Где искать требования: Программы испытаний и критерии оценки уже опубликованы на официальных сайтах учебных заведений.
Когда будут проходить вступительные испытания
График проведения собеседований и конкурсов зависит от образовательной базы поступления.
В частности:
- 21-28 июля - для поступающих на основе 9 классов;
- 27 июля - 7 августа - для поступающих на основе 11 классов, а также диплома квалифицированного рабочего, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста).
Для каких специальностей проводят творческие конкурсы
Вступительные испытания с оценкой творческих или физических способностей будут проходить для поступающих на следующие специальности:
- среднее образование (предметные специальности "Искусство. Изобразительное искусство", "Искусство. Музыкальное искусство", "Физическая культура");
- физическая культура и спорт;
- аудиовизуальное искусство и медиапроизводство;
- дизайн;
- декоративное искусство и ремесла;
- изобразительное искусство и реставрация;
- музыкальное искусство;
- перформативные искусства;
- стоматология.
Для поступления на все другие специальности абитуриенты будут проходить индивидуальное собеседование.
Где найти программы испытаний
В МОН напомнили, что программы собеседований и творческих конкурсов уже обнародованы на официальных сайтах учебных заведений. Также в них содержатся критерии, по которым будут оцениваться подготовленность поступающих.
Во время собеседования будут проверять знания абитуриентов по одному или двум учебным предметам (дисциплинам).
Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования происходит по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. Для поступающих после 11 класса предусмотрена альтернатива - вместо собеседования они могут подать результаты НМТ за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.
Отметим, подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября.