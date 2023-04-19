Колаборантів у Херсонській області змушують підписати зобов'язання щодо заборони на виїзд

У тимчасово окупованому Скадовську російські загарбники змушують усіх колаборантів підписувати зобов'язання щодо заборони на виїзд за межі району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що росіяни продовжують використовувати цивільне населення тимчасово окупованих територій у власних цілях, прикриваючись "живим щитом".

Зокрема, станом на 18 квітня, у Скадовськ Херсонської області загарбники почали змушувати всіх колаборантів та тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов'язання щодо заборони виїзду за межі району.

Нагадаємо, в Херсонській області загарбники погрожують депортувати жителів без російських паспортів.

Тим часом у Силах оборони повідомляли, що росіяни готуються до чергового "жесту доброї волі" у Херсонській області. Вони облаштовують оборонні рубежі та мінують все узбережжя на лівому березі.

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