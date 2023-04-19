Колаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд
Во временно оккупированном Скадовске российские захватчики заставляют всех коллаборантов подписывать обязательство по запрету на выезд за пределы района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что россияне продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий в своих целях, прикрываясь "живым щитом".
В частности, по состоянию на 18 апреля, в Скадовске Херсонской области захватчики начали заставлять всех коллаборантов и те, кто сотрудничают с ними, подписать обязательство по запрету на выезд за пределы района.
Напомним, в Херсонской области захватчики угрожают депортировать жителей без российских паспортов.
Между тем, в Силах обороны сообщали, что россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области. Они обустраивают оборонительные рубежи и минируют все побережье на левом берегу.
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