ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Колаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд

Новина українською →
Херсонская область, Среда 19 апреля 2023 18:24
Колаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд Иллюстративное фото: коллаборантов в Херсонской области заставляют подписать обязательство по запрету на выезд (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Скадовске российские захватчики заставляют всех коллаборантов подписывать обязательство по запрету на выезд за пределы района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что россияне продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий в своих целях, прикрываясь "живым щитом".

В частности, по состоянию на 18 апреля, в Скадовске Херсонской области захватчики начали заставлять всех коллаборантов и те, кто сотрудничают с ними, подписать обязательство по запрету на выезд за пределы района.

Напомним, в Херсонской области захватчики угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

Между тем, в Силах обороны сообщали, что россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области. Они обустраивают оборонительные рубежи и минируют все побережье на левом берегу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Генштаб ВСУ
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис