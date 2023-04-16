Окупанти в Херсонській області погрожують депортувати жителів без російських паспортів, - Генштаб
Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення тимчасово захоплених територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Так, у населеному пункті Таврія Херсонської області окупанти активно обходять домівки місцевих жителів, щоб перевірити наявність російського паспорта.
"Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що в разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією всього особистого майна", - повідомили військові.
Нагадаємо, окупанти у Каховському районі Херсонської області змушують людей перереєструвати автомобілі за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.
Крім того, в окупованому Токмаку Запорізької області росіяни змушують місцевих мешканців складати свої паспорти України та свідоцтва про народження.
Додамо, що росіяни виробляють примусову паспортизацію місцевих жителів та погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.
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