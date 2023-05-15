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Колаборанти масово втікають до РФ з окупованого півдня України, - ЦНС

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Понеділок 15 травня 2023 06:57
Колаборанти масово втікають до РФ з окупованого півдня України, - ЦНС Фото: колаборанти їдуть із Запорізької та Херсонської областей (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей колаборанти та зрадники, які співпрацюють із російськими окупантами, масово виїжджають до РФ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що на підконтрольних військам РФ районах півдня України серед зрадників поширюються панічні настрої.

Так, багато хто з них уже залишив Україну, перебравшись на територію країни-агресора, розповіли в Центрі.

"При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім'ї", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російська "евакуація" населення з окупованих територій Запорізької області є провальною, і люди повертаються додому.

Тим часом стало відомо, що російські загарбники планують розширити список міст, що підлягають "евакуації", у Запорізькій області.

Як зазначали в Міноборони України, росіяни прикриваються "евакуацією" та посилили мародерство на окупованому півдні.

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