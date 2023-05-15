Колобранты массово бегут в РФ с оккупированного юга Украины, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, которые сотрудничают с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что на подконтрольных войскам РФ районах юга Украины среди предателей распространяются панические настроения.

Так, многие из них уже покинули Украину, перебравшись на территорию страны-агрессора, рассказали в Центре.

"При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", - говорится в публикации.