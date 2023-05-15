Колобранты массово бегут в РФ с оккупированного юга Украины, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, которые сотрудничают с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на подконтрольных войскам РФ районах юга Украины среди предателей распространяются панические настроения.
Так, многие из них уже покинули Украину, перебравшись на территорию страны-агрессора, рассказали в Центре.
"При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", - говорится в публикации.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российская "эвакуация" населения с оккупированных территорий Запорожской области провальная, и люди возвращаются домой.
Между тем стало известно, что российские захватчики планируют расширить список подлежащих "эвакуации" городов в Запорожской области.
Как отмечали в Минобороны Украины, россияне прикрываются "эвакуацией" и усилили мародерство на оккупированном юге.
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