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Прикриваються "евакуацією". Росіяни посилили мародерство на окупованому півдні

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Четвер 11 травня 2023 08:30
Прикриваються "евакуацією". Росіяни посилили мародерство на окупованому півдні Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові посилено мародерять та обкрадають місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями", - написала Маляр.

За її словами, росіяни переважно крадуть майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення "евакуації" населення.

Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на окупованій території у Запорізькій області загарбники, прикриваючись так званим забезпеченням "евакуаційних заходів", розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

В Енергодарі в ніч з території приватного підприємства “Електропівденмонтаж-10” викрали близько 20 одиниць автотранспорту та розграбували склад матеріального майна.

Також вночі під приводом "евакуації" окупаційної адміністрації зі Скадовська Херсонської області росіяни поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

Маляр зазначила, що, ймовірно, прибуле 7 травня до порту Бердянська чергове вантажне судно росіяни використають для переміщення вкраденого майна на територію Криму.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що росіяни вантажівками вивозять награбоване майно з Запорізької області.

Окрім того, окупанти повністю розграбували одне з підприємств в Енергодарі.

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Херсонська область Мародерство Запорожская область
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Прикриваються "евакуацією". Росіяни посилили мародерство на окупованому півдні
Прикриваються "евакуацією". Росіяни посилили мародерство на окупованому півдні
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