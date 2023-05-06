Окупанти хочуть розширити зону "евакуації" в Запорізькій області
Окупанти планують розширити список міст в Запорізькій області, що підлягатимуть евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Колаборант Володимир Рогов повідомив, що РФ планує розширити список прифронтових населених пунктів у Запорізькій області, які потрапили під часткову евакуацію.
"Зараз проводиться часткова евакуація з низки населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Людей організовано перевозять у тил області. Водночас не всі населені пункти потрапили до списку на часткову евакуацію, тож, гадаю, його буде розширено", - сказав Рогов.
За його словами, оголошена часткова евакуація населення - це один із запобіжних заходів.
"Це не залишення міст, а прагнення убезпечити наших громадян від обстрілів українських бойовиків", - зазначив Рогов.
Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.
Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.
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