Окупанти хочуть розширити зону "евакуації" в Запорізькій області

Окупанти планують розширити список міст в Запорізькій області, що підлягатимуть евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости" .

Колаборант Володимир Рогов повідомив, що РФ планує розширити список прифронтових населених пунктів у Запорізькій області, які потрапили під часткову евакуацію.

"Зараз проводиться часткова евакуація з низки населених пунктів, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Людей організовано перевозять у тил області. Водночас не всі населені пункти потрапили до списку на часткову евакуацію, тож, гадаю, його буде розширено", - сказав Рогов.

За його словами, оголошена часткова евакуація населення - це один із запобіжних заходів.

"Це не залишення міст, а прагнення убезпечити наших громадян від обстрілів українських бойовиків", - зазначив Рогов.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Пізніше у Росії заявили, що хочуть "переселити" близько 70 тисяч людей в Запорізькій області.

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